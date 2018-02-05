DHA ANKARA - CHP'de PM ve YDK Üyeleri Seçilecek (5)

KURULTAYDA ÇOK SAYIDA KİŞİ YEMEKTEN RAHATSIZLANDI

CHP 36\'ıncı Olağan Kurultayı\'na katılan bazı vatandaşlar mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan kişilerin kurultayda dağıtılan döner ekmekli kumanyalardan yediği öğrenildi. Aralarında delege, gazeteci ve özel güvenlik görevlillerinin de bulunduğu yaklaşık 20 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

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-Ambulansa alınanlar

-Tedavi edilenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA, (DHA)

