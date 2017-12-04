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DHA ANKARA- - CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı kapısına bırakılan tehdit yazısı tepki topladı

CHP Estimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, ilçe teşkilatlarının kapısına 'Yaptığınızın hesabı sorulacak dinsiz hainler' yazılı not bırakılmasına tepki gösterdi

04 Aralık 2017 21:13

CHP Estimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, ilçe teşkilatlarının kapısına \'Yaptığınızın hesabı sorulacak dinsiz hainler\' yazılı not bırakılmasına tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Etimesgut İlçe Başkanlığı’nın Etimesgut ilçesi 2310. Sokakta bulunan teşkilat binasının kapısına, üzerinde not tehdit içeren kağıt bırakıldı. Sabah saatlerinde teşkilat binasına gelen CHP’liler kapının üzerine asılmış notu görünce şaşkına döndü. Kapıya asılan kağıtta “Yaptığınızın hesabı sorulacak dinsiz hainler’ yazdığını gören partililer polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, üzerinde tehdit içeren not yazılı kağıdı alarak incelemek üzere teslim aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken CHP Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz duruma tepki gösterdi.  
Başkan Ayhan Yılmaz, \"Kağıdın orijinalini olay yeri inceleme ekipleri aldı, götürdü. Biz bunu sadece çıktı olarak aldık. Burada kimseye pabuç bırakacağımızı veya kimsenin kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisini ufak tefek tehditlerle yıldıracağı kimsenin aklına gelmesin. Bu arkadaşların bu ülkede din inançlarına, tek olan değerlere onlardan daha fazla ve daha bilinçli bir şekilde sahip çıktığımızı bilmelerini istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_İlçe teşkilatından görüntü
_Tehdit yazılı kağıttan detay
_İlçe başkanı ile röportaj

Haber -Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- 
 

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