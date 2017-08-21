DHA ANKARA - BTK'dan 'sosyal medyaya selam olsun' kampanyası 

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu\'nca (BTK), Türkçe\'nin doğru kullanımı için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Twitter\'da \'#SosyalMedyayaSelamOlsun\' etiketiyle başlatılan kampanya için hazırlanan görsellerde; \'npysn\', \'tm\', \'nbr\', \'aeo\', \'kib\' gibi kısaltılan kelime ve cümlelerin üstü çizilerek, asıl kullanımları yazıldı.

BTK, kampanya kapsamında Twitter üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkçe\'mize sahip çıkacağız\" açıklamasıyla Başbakan Binali Yıldırım\'ın \"Anlamsız kısaltmalar, aralara serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler giderek, sıradan hale geliyor\" sözlerini de hatırlattı.

Kampanya tanıtımı için \'BTK olarak sosyal medya dilini değil; Türkçenin doğru kullanılmasını destekliyoruz\' denilerek, Türkçe\'nin yanlış kullanımını engellemek amacıyla çeşitli görseller hazırlandı. Afişlerde kısaltılan \'npysn\', \'tm\', \'nbr\', \'aeo\', \'kib\' gibi kullanımların üstü çizilerek, \'Ne yapıyorsun\', \'Tamam\', \'Ne haber\', \'Allah\'a emanet ol\' ve \'Kendine iyi bak\' yazıldı. Kampanya görsellerinde genellikle ellerinde akıllı telefon ve tablet bulunan gençlere yer verildi.

Görüntü Dökümü:

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-BTK tarafından paylaşılan kampanya görselleri

Haber: ANKARA, (DHA)