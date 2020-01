DHA ANKARA - Bozdağ: Dünya yıkılsa Kudüs’ten vazgeçmeyiz

Konuşmasında Trump’ın Kudüs kararına değinen Bozdağ \"Kudüs bizim ruhumuzda, kalbimizde, zihnimizde. Bir dünya yıkılsa Kudüs’ten vazgeçmeyiz. Biz Kudüs’ten Filistinliler, Gazzelliler, bütün Araplar vazgeçse de Türkiye vazgeçmez, Türk Milleti vazgeçmez\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 2018 Yılı bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulunda konuştu. Bozdağ’ın açıklamaları şöyle: \"Kudüs’teki kutsal emanetlere yaptıkları saygısızlığa karşı Türkiye’nin sesi her zaman gür olacaktır.Şimdi Kudüs’e Amerika Büyükelçiliğini taşıma kararı aldı. Kudüs, bütün Müslümanların ve semavi dinlerin değer verdiği bir şehir, bizim ilk kıblemiz. Miraç mucizesinin şahidi bir yer. Böylesi bir yerde bütün Müslümanların kırmızı çizgisinin olduğu bir yerde, Ortadoğu’da zaten kırılgan olan barış sürecini ateş atan böyle bir açıklama yaptığı zaman Türkiye bunu niye yapıyorsunuz demeyecek mi ? Bölgeyi felakete atıyorsunuz, ateşe atıyorsunuz, barışı bombalıyorsunuz, huzuru yok ediyorsunuz demeyecek mi? Kimden yana tavır koyacak? Elbette milletin ve devletin hukukundan yana tavır koyacak. İsrail’de yaşananlara Türkiye’nin bigâne kalmasını kimse Türkiye’den beklememelidir. Filistinlilere yaptıklarına, Gazzelilere yaptıklarına, Kudüs’teki kutsal emanetlere yaptıkları saygısızlığa karşı Türkiye’nin sesi her zaman gür olacaktır. Bakın bir şey söylüyorum. Cumhurbaşkanımızı ve Hükümetimizi, İsrail konusunda zayıflatacağını düşünenler beyhude düşünüyorlar. Bizim en güçlü olduğumuz konulardan birisi budur. İsrail’in Cumhurbaşkanına, \'Siz adam öldürmeyi iyi bilirsiniz\' diye \'One minute çeken\' bir Cumhurbaşkanına \'Siz İsrail ile söyle böyle yan yana geliyorsunuz\' kimse diyemez. Var mı böyle bir örnek? Dünyanın hangi lideri bunu söyleme cesareti gösterdi. Mavi Marmara’da da İsrail’den ilk özür dileten hükümet, lider Cumhurbaşkanımızdır. Tazminatı kabul eden, Ambargoyu hafifleten adımı attılar. Türkiye’nin tezlerini kabul ettiler. \"

\"ESKİ ANLAŞMALARIN HEPSİNDE KUDÜS YAZIYOR\"

\"Bakın burada bir başka hususu daha ifade etmek istiyorum. Anlaşmalarla ilgili konuşuluyor. Orada pek çok anlaşma imzalanmış. Hem İsmet İnönü’nün Başbakan Yardımcılığı döneminde, Ecevit’in Başbakanlığında, Demirel’in Cumhurbaşkanlığında, Başbakanlığında anlaşmaların hepsinde açık açık yazıyor. Bakın hepsi Kudüs yazıyor, Kudüs. O zaman kimse demiyor Kudüs’te imzalandı şimdi siz tanıyorsunuz demiyor, şimdi burada söylenince bambaşka bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Milletinin hukukunu korumak bizim görevimizdir. İşte anlaşmalar. Bakın burada ne yazıyor? Erdal İnönü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. Ne zaman? 1 Haziran 1992 tarihinde Kudüs’te imzalanan ekli anlaşma diyor. Kaç tane var? Onlarca var.\"

\"KUDÜS BİZİM RUHUMUZDA, KALBİMİZDE, ZİHNİMİZDE\"

\"Allah Allah, ne yapıyorsunuz? Buradan acaba biz nasıl yıpratırız diye, oradan giriyorsunuz. Buradan bizi vuramazsınız.Kudüs bizim ruhumuzda, kalbimizde, zihnimizde. Bir dünya yıkılsa Kudüs’ten vazgeçmeyiz. Biz Kudüs’ten Filistinliler, Gazzelliler, bütün Araplar vazgeçse de Türkiye vazgeçmez, Türk Milleti vazgeçmez. Bunu çok iyi herkesin bilmesi lazım.\"

\"ERDOĞAN YUNANİSTAN’DA MİLLETİN HUKUKUNU KORUDU\"

\"Şimdi deniyor ki \"Cumhurbaşkanı Lozan’la ilgili niye konuştu.\" Yahu niye konuşmayacak. Cumhurbaşkanımız Yunanistan’a ziyarete gitti, Yunanistan Cumhurbaşkanı konuyu kendisi açtı. Lozan yenilenemez, güncellenemez, ben hukukçuyum diye yüksek perdeden ahkâm kesti. Ne bekliyoruz? Cumhurbaşkanımız Türk milletinin, Türkiye devletinin hukukunu korumayacak mı? O ne dedi Lozan güncellenebilir dedi. Milletin hukukunu korudu. Şimdi Cumhurbaşkanı Pavlopulos\'ta aynı yerde biz lozan’ı tartışmayız, Yunanistan’da aynısını söylüyor, sizde aynısını söylüyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Olamaz. Şimdi Bakın çok net Türkiye Cumhuriyeti devleti bizim dönemimizde Ege’de bizden önceki Statüleri hiç birisinde 1 milim geri gitmemiştir. Milletimizin de devletimizin de hukukunu sonuna kadar koruduk. Bundan sonra da koruyacağız. Şimdi Trump’la ilgili niye böyle söyledi. Yahu şimdi biz ne diyeceğiz ? Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ABD Yönetimi PKK ‘nın uzantısı PYD ye YPG ye TIR, TIR silah gönderirken sayın Trump bu silahları niye gönderiyorsun diye sormayacak mı? Aramız bozuluyor diye çekinecek korkacak mı? öyle bir şey olur mu? Elbette hukukunu koruyacağız.\"

\"ZARRAB DAVASI FETÖ KUMPASIDIR\"

\"Amerika’da devam eden bir dava var. Şimdi Zarrab davası deniyor, görülüyor. 17 Aralık soruşturmasını yürüten FETÖ’cü terörist, orada \'belgeleri ben getirdim kağıt parçalarını\' diyor, tanıklık yapıyor. Bir, şimdi orada bir bankacı FETÖ’cü firari, oradaki rapor denen bir kağıt parçasında imzası var, o da tanık orada. Şimdi FETÖ’nün finans desteği verdiği bir STK’da bilirkişi atandı o da resmi bilirkişi orada ve yargılamayı yapan yargıç 2014 Mayıs ayında Türkiye’ye getirildi. FETÖ’cüler tarafından 17-25 Aralık sürecine destek vermek için burada açıklama yaptı, hakim de o. Zarrab ceza tehdidiyle veya çıkma ümidi ile baskılandı, iftiracı olmaya zorlandı ve şimdi burada bakın böyle bir yargılama yapılıyor. Şimdi burada adalet çıkar mı? FETÖ’cülerin lojistiğini, tanıklığını yaptığı, desteklediklerinin bilirkişi, hakim olduklarının bir karar Türkiye’yi mahkum edemez ve burada bitmemiş bir komployu Amerika’da tamamlamaları mümkün değildir. Bu bir kumpastır ve burada olup bitenlerin tamamı Türkiye’de savcılıklar tarafından soruşturuldu, Meclis tarafından soruşturuldu ve kararlar verildi. Yeni bir şey de hiç yok. İftiralar var, yalanlar var, bu iftiralarla, yalanlarla Türkiye’yi yormaya kimsenin hakkı yoktur, olmayacaktır da. Bunlarla ilgili bizim duruşumuz çok nettir, bundan sonra da duruşumuzu milletten yana muhafaza etmeye devam edeceğiz.\"

\"MİT DARBENİN BAŞARISIZLIĞINDA ÖNEMLİ ROL OYNADI\"

\"Milli İstihbarat Teşkilatı ülkemizin güvenliği, bekası ile ilgili çok önemli görevler yapıyor. Hem de canı pahasına yapıyorlar. Burada onları eleştirmek çok kolay bu kırmızı koltuklarda. Ama MİT’in içerisinde milletimizin ve devletimizin bekası için canı pahasına gece gündüz mücadele eden kahramanlar var. Ben o kahramanları da buradan saygı ile selamlıyorum. Bunların içinde yanlış yapan olabilir mi? Olabilir. Her yerde olduğu gibi. Onlara da elbette bunun hesabı soruluyor, sorulacaktır da. MİT’in bağlılığı Başbakanaydı Cumhurbaşkanına değiştirildi. MİT şimdi elde ettiği istihbaratı Cumhurbaşkanına, Başbakana ilgili bakanlara, Genel Kurmay Başkanına ve gerekli gördüğü kurumlara iletiyor. Yine hem Cumhurbaşkanının hem Bakanlar Kurulu’nun ülkenin dış ve iç güvenliği ile ilgili ve terörle ilgili verdiği görevleri yerine getiriyor. MİT bir kişi ile irtibatlı çalışmıyor. Devletin bütün organlarıyla, bütün kurumlarıyla hükümetiyle, genel kurmayıyla, Cumhurbaşkanıyla irtibatlı çalışıyor. Başbakan ile irtibatlı çalışınca tek adam olmuyor, Cumhurbaşkanı ile irtibatlı çalışınca tek adam oluyor. Böyle bir şey olur mu? Olur mu? Bakın darbe teşebbüsü ile ilgili ne söylüyorum. Elbette burada MİT’e dönük çok eleştiriler var. Benimde eleştirilerim var. Ama şunu da söylemek lazım. Bundan önceki darbeler hep uykuda yakalandı. O zaman MİT müsteşarları vardı, MİT vardı. Darbecilerle beraber sessiz sakin darbeyi nasıl başarırız. Ama darbe başarılamadı. Başaramadılar. MİT eksiğiyle, gediğiyle bu darbenin başarısızlığında en önemli rollerden birini oynadı. Bu hakkı da hepimizin teslim etmesi lazım. Canlarını bu ülke için feda eden insanları burada hırpalamak bu millete de bu devlete de bize de fayda vermez. Onlar davul zurnayla iş yapmazlar. Gizliliğe riayet etmek onların hepsinin görevidir. Milletin devletin hukukunu canı pahasına koruyan bu kahramanlara karşı hepimizin saygı diliyle hareket etmesi son derece önemlidir.\"



Haber:ANKARA,(DHA)