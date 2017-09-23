DHA ANKARA - Bozdağ, "Referandumu iptal edin"

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının sona ermesinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Irak\'ın kuzeyinde 25 Eylül\'de IKBY tarafından yapılacağı açıklanan referandumla ilgili Bozdağ, \"IKBY\'ne çağrıda bulunuyoruz. Referandumdan vazgeçin. Referandumu iptal edin\" dedi.



Bekir Bozdağ\'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:



\"Bu referandum gayrimeşru bir referandumdur.

Bu referandum Türkiye için doğrudan bir tehdittir. Bölgede huzursuzluk ve istikrarsızlığı daha da arttıracak bir karardır.

IKBY\'ne çağrıda bulunuyoruz. Referandumdan vazgeçin. Referandumu iptal edin.

Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır. Bu referandumun ileriki bir tarihte yapılmasına Türkiye’nin rızası yoktur. Doğru olan erteleme değil referandumun iptalidir.

Bütün opsiyonlar masada. Atılması muhtemel bütün adımlar değerlendiriliyor.\"

Haber: ANKARA,(DHA)