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DHA ANKARA - Beypazarı'nda ağaçlar çiçek açtı

ANKARA'nın tarihi ve turistlik ilçesi Beypazarı'nda ağaçlar çiçek açtı

07 Mart 2018 20:54

ANKARA\'nın tarihi ve turistlik ilçesi Beypazarı\'nda ağaçlar çiçek açtı.

Kış aylarında ilçe merkezine kar düşmeyen Beypazarında, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu badem, erik ve zerdali ağaçları çiçek açtı. İlkbaharın müjdecisi bu görüntü vatandaşları şaşırtırken ilçenin Madadın Bağları Mevkii bitki örtüsü yeşile, ağaçları ise pembe ve beyaz çiçeklere büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Çiçek açan ağaçlardan ve bitki örtüsünden detaylar

Haber-Kamera: Kemal ÇELEN/BEYPAZARI,(Ankara),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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