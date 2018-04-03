T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Başbakan'dan Bahçeli'ye 'tebrik' ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Kurultayında tekrar genel başkan seçilen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makamında tebrik ziyaretinde bulundu

03 Nisan 2018 17:08

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Kurultayında tekrar genel başkan seçilen MHP Lideri Devlet Bahçeli\'ye TBMM\'deki makamında tebrik ziyaretinde bulundu.


Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti. Başbakan yıldırım, geçtiğimiz 18 Mart’ta MHP Kurultayında yeniden genel başkan seçilen Devlet Bahçeli’yi tebrik etti. Yaklaşık 40 dakika süren Bahçeli- Yıldırım görüşmesi sonrası Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: \"Genel başkanı kongre sonnrası nezaket ziyareti ve tebrik etmek anacıyla ziyaret ettik. Başka bir konu başlığı yoktu. Terörle mücadele, Afrin\'de yapılan çalışmalar terör örgütlerine karşı yapılacak  çalışmaları genel başkan yakından takip ediyor. Bizde  güncel bilgileri paylaştık.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Başbakan ve Bahçeli\'nin görüşmesi 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakan Binali Yıldırım MHP KurultayındaMHP Lideri Devlet Bahçeli TBMMBaşbakan Binali Yıldırım MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi MeclistekiBaşbakanMartta MHP KurultayındaDevlet BahçeliyiYaklaşıkBahçeli Yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24