DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım:THY ile konuştuk, en kısa zamanda yeni uçuşları başlatıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım,\" Esenboğa Havaalanının yurt dışına çıkışları biraz zayıf. Şu anda 11 noktaya uçuş var, bir başkent için bu yeterli değil. THY ile konuştuk, en kısa zamanda yeni uçuşları başlatıyoruz. İlk olarak 29 Ekim\'de ilk uçuş Frankfurt\'a, ardından Viyana\'ya, Berlin\'e ve Paris\'e yapılacak\" ifadelerini kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım Ankara\'nın başkent oluşunun 94. yıldönümünü programında konuştu. Başbakan Yıldırım, 2019 yılında 14 büyük ile Ankara merkezli hızlı tren ile ulaşılabileceğini kaydetti. Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:\" Ankara arkeolojik kalıntıları, tarihi zenginlikleri, kültürel birikimi ve modern zamanın simgesi bir çok eserleri ile dünyanın seçkin baş şehirlerinden biri olmayı bundan böyle de sürdürecektir. Gelişimini bugüne kadar arttıran Ankara diğer şehirlerimiz için de güzel bir örnek olmaya devam edecektir. Benden önce belediye Başkanımız Ankara\'nın önceki halini ve yapılanlardan sonraki halini bütün detayları ile anlattı. Belediye Başkanımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz Ankara ile birlikte 81 ilimizin tamamının kalkınması ve gelişmesi için 15 yıldır gayret gösteriyoruz. Ankara\'ya son yılda Ak Parti Hükümetleri ile 60 milyar tutarında yatırım yapıldı. Birçok proje var. Ankara\'yı hızlı trenin başşehri yaptık.Yüksek Hızlı Tren Garı ile de Ankara\'ya bir sembol eser kazandırdık. Ankara\'yı şimdi Sivas\'a bağlıyoruz, 2019\'da inşallah Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya\'dan sonra Sivas\'a da hızlı tren ile gitmek mümkün olacak. Ankara\'dan Sivas\'a 2 saatte ulaşmış olacağız. 2019\'da aynı şekilde Afyon ve Uşak\'ı da Ankara\'ya hızlı tren ile bağlamış oluyoruz. Ankara merkezli 14 büyük ilimize hızlı tren ile ulaşma imkanına sahip olacağız. Ankara için devam eden projelerin toplam tutarı 25 milyar TL\'dir. Ankara\'dan Kırıkkale\'ye, oradan da Delice\'ye bir otoyol ihalesini yaptık. Elmadağ rampalarının önceki halini biliyorsunuz. Ankara\'dan Niğde\'ye bir otoyol ihalesini de gerçekleştirdik. Bunun da yapımına başladık. Uluslararası standartlardaki müsabakalara evsahipliği yapacak şekilde 19 Mayıs Stadı\'nı 50 binin üzerinde kapasiteli yeni bir statyum olarak inşa edeceğiz. Ankara için hedeflerimizi 50 yıl, 100 yıl sonrasına göre planlıyoruz. Dünyanın hayranlıkla izlediği projeleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Küresel kriz, 2008 dünya krizi başlayalı neredeyse 10 yıla yaklaştı. Kriz devam ediyor. 10 yıl içinde koca dünyada 10 tane büyük proje yapıldı. 10 büyük küresel projenin 5 tanesi Türkiye\'ye ait\"

\"ANKARALI HEMSEHRİLERİME MÜJDE\"

15 yılda bütçe dışı kaynaklardan 157 proje yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, \"Ankara\'nın başkent olmasının 94. yıl dönümü vesilesiyle Ankaralı hemsehrilerime bir de müjde vereyim. Ankara\'nın bir meydanı var, ben daha yeni bakan olmuştum, \'bura ne\' dedim. \'Havaalanı\' dediler. Yolu köy yolu, Ankara\'nın meydanı köy meydanı gibiydi. Hiç Ankara\'ya yakışan bir şey değil. O modern terminali yaptık, hizmete aldık. Eski siyasetçilerin biri uçaktan inip içeriye girince \'evladım bizi yanlış yere getirdin, ben Ankara\'ya gidecektim\' burası Ankara demişler bir türlü inanamamış. CHP\'liler Ankara\'daki Esenboğa Havalimanı Terminali\'nin yapılmaması için büyük bir direnç gösterdiler. \'Devletin parasını çarçur ediyorsunuz, ne lüzum var böyle bir terminale, kimleri zengin edeceksiniz\' dediler. Yap-İşlet-Devret olarak yaptırdığımız o terminal ilk yılda garanti ettiğimiz yolcuyu geçti, üzerine çıktı, üzerine çıkan yolcudan gelen gelirlerin yarısını da biz almaya başladık. 14 yıl geçti süre bitti, tekrar kiraya verdik, şimdi oradan da külliyetli miktarda para aldık. Önemli olan para değil, parayla herkes iş yapar. Yeter ki, işin nasıl olacağını bileceksin, kaynak üreteceksin, kamuya yük getirmeden iş yapacaksın. 48 milyar dolarlık 15 yılda bütçe dışı kaynaklardan proje yaptık. 157 proje yaptık. Bu projelerin işletme süresinde kamuya verilecek kaynak miktarı 70 milyar dolar. Bizim ödeyeceğimiz ne kadar ? 12 milyar dolar. Karşılığında da 70 milyar dolar para alacağız. Maalesef bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Esenboğa Havaalanının yurt dışına çıkışları biraz zayıf. Şuanda 11 noktaya uçuş var, bir başkent için bu yeterli değil. THY ile konuştuk, en kısa zamanda yeni uçuşları başlatıyoruz. İlk olarak 29 Ekim\'de ilk uçuş Frankfurt\'a, ardından Viyana, Berlin ve Paris\'e yapılacak\" diye konuştu.

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Haber: Aliye ULUSOY/ANKARA,(DHA)