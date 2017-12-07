T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım'dan ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına kınama

YILDIRIM: "TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE GÖRE YOK HÜKMÜNDEDİR" ANKARA,(DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donalt Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına yönelik açıklamalarını kınadı

07 Aralık 2017 06:44

YILDIRIM: \"TÜRKİYE CUMHURİYETİ\'NE GÖRE YOK HÜKMÜNDEDİR\"

ANKARA,(DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donalt Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına yönelik açıklamalarını kınadı. Başbakanlık\'tan yapılan açıklamaya göre, Trump\'ın ifadelerini \"sorumsuzluk örneği\" olarak değerlendiren Başbakan Yıldırım, \"ABD Başkanının Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak ilan etmesi ve buna bağlı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti\'ne göre yok hükmündedir\" dedi.

Başbakan Yıldırım\'ın açıklamaları şu şekilde:

\"ABD Başkanının Kudüs\'ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi ve buna bağlı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti\'ne göre yok hükmündedir. Bu karar, Filistin-İsrail barış çabalarına ve Ortadoğu Barış Sürecine indirilmiş ağır bir darbedir. Bu kararla bölgede Pandora\'nın kutusu açılmıştır. Filistin ve Ortadoğu Barışını kökten ortadan kaldıracak bu karar, siyasi kaygılarla alınmış tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu kararı alanları şiddetle kınıyorum.

Her zaman olduğu gibi, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs\'ün bütün kutsal mekânlarının statüsüne saygı gösterilmesi, emrivakiler yapılmaması hayati önemi haizdir. Türkiye, Dönem Başkanı olarak İİT Zirvesini 13 Aralık itibarıyla toplamaya karar vermiştir. İslam Dünyasının liderleriyle konu bütün boyutlarıyla istişare edilerek, atılması gereken mukabil adımlar kararlaştırılacaktır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIRIMCUMHURİYETİ GÖRE YOK HÜKMÜNDEDİR" ANKARADHABAŞBAKAN Binali Yıldırım ABD Başkanı Donalt Trump KudüsBaşbakanlıkBaşbakan YıldırımBaşkanının KudüsTürkiye CumhuriyetiBuFilistinİsrailOrtadoğu Barış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24