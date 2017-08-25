DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım: Atomu parçalarsınız; ama alışkanlıkları değiştirmeyi kolay başaramazsınız

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ankara\'da katıldığı ambulans dağıtım töreninde, \"Sağlık sistemi, şimdi tek çatı altında yönetiliyor. Bu şekilde, kaynakların daha etkili kullanılmasını sağladık. Artık bu değişim ve dönüşümün devamı olan kalite ve gelişim dönemi başladı. En zor iş, değişimi başarmaktır. Atomu parçalarsınız; ama alışkanlıkları değiştirmeyi o kadar kolay başaramazsınız\" dedi.

Başbakan Yıldırım, başkentte hizmete alınacak 300 ambulansın dağıtım törenine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törene, Başbakan Yıldırım\'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Ankara Valisi Ercan Topaca da katıldı. Ambulans dağıtım töreninde hitap eden Yıldırım, Türkiye\'de son 15 yıldaki en önemli değişimin sağlık ve ulaşım alanlarında yaşandığını söyledi.

Sağlık hizmetlerinde geçmiş dönemleri hatırlatan Başbakan Yıldırım, \"Vatandaşlarımızın sağlık ve ulaşım hizmetlerinden memnuniyeti yüzde 70\'ler seviyesine geldi. Bu memnuniyet sadece Türkiye\'de ön plana çıkmadı. Bütün dünya çapında takdire şayan bu gelişmeyi herkes kabul etti. Herkes hakkını verdi. Bunu, bugün 17-18 yaşına gelmiş gençler hatırlamazlar. 2002 öncesi Türkiye\'sini bilmezler; çünkü onlar AK Parti iktidarıyla doğdular. 90\'lı, 80\'li yıllarda sağlıkta yaşanan çileleri, dertleri onlar yaşamadı. Biz yaşadık. Ben sabah 4\'te babaannemi doktora götürmek için hastaneden fiş almak için kuyruğa girdiğimi biliyorum. Hadi muayene oldunuz. İçeri giriyorsunuz, girer girmez size azarlar gibi doktor bağırıyor. Yüzünüze bile bakmıyor. Bunlar şaka değil, bunları yaşadık. Aç ağzını, yum gözünü; hadi dışarı. Ne o? Muayene oldu. Bugünlerin hepsi geride kaldı\" diye konuştu.

\"SAĞLIK SİSTEMİ ŞİMDİ TEK ÇATI ALTINDA YÖNETİLİYOR\"

\'Dönüşüm ve değişim\' diyerek, sağlık alanında birçok yeniliği hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, \"Herkesin hastanesi var. PTT\'cilerin var, demir yolcuların var, öğretmenlerin var. Sağlık hizmetinden gerektiği kadar yararlanamayınca bu sefer çareyi herkes kendi hastanesini kurmakta bulmuş. Dedik ki \'Bu iş, böyle yürümez. Sağlıkta bütün hastaneleri tek çatı altına alalım\'. Sağlık sistemi, şimdi tek çatı altında yönetiliyor. Bu şekilde kaynakların daha etkili kullanılmasını sağladık. Elimizdeki personel kaynağını, personel imkanını daha dengeli kullanmayı sağladık. Fuzuli masrafları ortadan kaldırdık ve hastalara hizmette sınırlamaları ortadan kaldırdık. Sadece elle gözle muayene değil, her türlü klinik muayeneleri görüntüleme gibi birçok muayeneyi yapar hale geldik\" dedi.

\"HASTANELERDE OTEL KALİTESİNDE HİZMET VERİLİYOR\"

Sağlık sektörüne son 15 yılda, 31 milyar tesis kazandırıldığını kaydeden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: \"Türkiye\'de sağlık sistemi öyle bir hale geldi ki dışarıdan hastalar, Türkiye\'ye gelmeye başladı. Türkiye\'deki sağlıkta dönüşümü öğrenmek için uzmanlar geldi. Türkiye\'den bakanlığımızı davet ettiler, \'Bu dönüşüm nasıl oldu; gelin, bize anlatın\' diye. Sağlık sistemimiz yüzümüzü ağartacak bir yere geldi. Bunun için bedel ödedik. Ödeyeceğiz; çünkü ne diyoruz? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Sağlık sistemimize son 15 yılda, 31 milyar tesis kazandırdık. 2 bin 745 adet sağlık tesisini vatandaşımızın hizmetine verdik. Bir yandan sağlık sistemimizdeki kaliteyi artırdık bir yandan da mevcutları elden geçirip, yeniledik. Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz yasal değişikliklerle reformlarla vatandaşın beklentilerini merkeze alan bir anlayışı yerleştirdik. Şu anda sağlık sistemlerimizde özel olsun, devlet olsun veya askeri hastaneler olsun, üniversite hastaneleri olsun; otel kalitesinde hizmet veriliyor\"

\"ARTIK KALİTE VE GELİŞİM DÖNEMİ BAŞLADI\"

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: \"Şehir hastaneleri aslında sadece bir hastane değil, bir külliye. Her şey var. Hastane içinde hastaneler var. Uzmanlıklarına göre değişik hastaneler var. Hasta yakınları için sosyal imkanlar var. Yaşam alanları var. 4 şehirde açılış yaptık, diğer şehirlerimizde de bir kısmında inşaatlar devam ediyor. 30 tane şehir hastanesini hizmete alacağız. Böylece sağlıkta sadece ülkemizde insanımıza hizmet etmekle kalmayacağız; sağlık turizminde de Türkiye, önemli bir yere gelecek. Sağlıkta değişim ve dönüşüm hükümetlerimiz döneminde, Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın liderliğinde, 2002\'den beri çok önemli mesafe aldı. Şimdi artık bu değişim ve dönüşümün devamı olan kalite ve gelişim dönemi başladı. En zor iş, değişimi başarmaktır. Alışkanlıkları, dirençleri ortadan kaldırmak kolay bir iş değildir. Atomu parçalarsınız; ama alışkanlıkları değiştirmeyi o kadar kolay başaramazsınız\"

YOLA ÇIKACAK TATİLCİLERE \'ACELE ETMEYELİM\' UYARISI

Konuşmasının sonunda, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülere de kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunan Başbakan Yıldırım, \"Bayram tatili uzadı, aman yollarda dikkat. Yolların kralı yok, yolların kuralı var. Siz, siz olun; yola çıkarken uykusuz olmayın. Yorgun olmayın. Kafanız dağınık olmasın. Acele giden, ecele gidin. Acele etmeyelim. Acele gitmekle normal gitmek arasında 5 dakika fark eder; ama bir hayat kadar fark vardır. Biz, sizlerin sevdiklerinize sağ salim ulaşmasını, bayramın sevinçten kedere dönüşmemesini istiyoruz. Bunun için defalarca diyoruz ki aman, dikkat edelim. Kurallara uyalım. Hız aşımı yapmayalım ve bayram tadında güzel bir bayramı hep birlikte yaşayalım. Bu duygularla yaklaşan Kurban Bayramını da Zafer Bayramımızı da bütün milletimizin tebrik ediyorum\" diye konuştu.

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-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşması

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Haber: Bahar DEMİREL / ANKARA, (DHA)