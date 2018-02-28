DHA ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, ATO Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı (2)

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: DEMOKRASİ KÜLTÜRÜMÜZ DAHA DA GELİŞECEK

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, ATO Olağan Meclis Toplantısı\'nda geniş kapsamlı açıklamalarda bulundu. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

\"Darbe girişimi sonrası felaket tellalları not indirme yarışına girdi. Başarılı da oldular, 2016 üçüncü çeyreğinde Türkiye küçüldü. Eksi büyüme ama dördüncü çeyrekte tekrar ayağa kalktı. Asıl büyük felaket

senaryolarını 2017\'ye sakladılar. \'2017\'de de Türkiye iflas edecek, derin krize girecek, şöyle olacak, böyle olacak.\' Niye? 2017\'de referandum var. Amaçları 2017 cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik referandumun geçmemesini sağlamak. Biz referandumu içeride sadece \'hayır\' cephesine karşı vermedik, mücadeleyi bütün Avrupa\'ya karşı verdik. Demokrasi kültürümüz daha da gelişecek, zaman kayıplarımız asgariye inecek ve böylece daha fazla enerjimizi ülke kalkınmasına, ülkemizin refahına harcayacağız. \"Bir baktık Türkiye ekonomisi şaha kalktı. Büyüme ilk üç çeyrekte yüzde 7\'nin altına inmedi. Türkiye için eksi büyüme tahmini yapanlar bu sefer düzeltmek için yarışa girdiler\"

\"2018\'de Türkiye, dar boğaza girecek, şöyle olacak böyle olacak... Biz, bu hikayeyi daha önce de dinledik. Biz, ülkemize güveniyoruz, özel sektörümüze güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, ekonomimize güveniyoruz. Kim hangi silahıyla hangi aracıyla gelecekse buyursun gelsin. Bu ve buna benzer tehditleri Türkiye çok gördü\"

\"Bizim, daha fazla akıl terine yatırım yapmamız lazım. Teknolojisi yüksek, katma değeri yüksek. Tabiri caizse yükte hafif pahada ağır işlere daha çok kafa yormamız lazım. Bu da Araştırma Geliştirme Teknoloji Merkezleri, üniversiteler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu konuda yerli otomobilden tutun yerli uyduya varıncaya kadar ve teknoloji katma değeri yüksek ürünlere varıncaya kadar ciddi programlar üzerinde çalışıyor. Araştırmacılara imkan sağlayan çok güzel kaynaklarımız, fonlarımız var. Bu alanda en büyük kaynağımız insan. Petrolü olanlar, gazı olanlar mutlak üstünlüğü var ama bunların ömrü var,

geliyor geçiyor. Bizim insan kapasitemiz, bu esasında petrolden daha kıymetli. Önemli olan bunu yerli yerinde kullanmak\"

\"Yüzde 50\'den fazla destek alamayan ülke yönetimine geçemiyor. Bu da ne demektir? Milli hedefler, ülkemizin geleceği uğrunda bazı şeylerden fedakarlık edip, bir araya gelebilmenin şart olduğunu gösteriyor. Bizi bir araya getirecek olan nedir? Bayrağımızdır, devletimizdir, milletimizdir ve 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır. Bunun dışındakiler bizim zenginliğimiz. Yani Arap, Kürt veya başka bir etnik gruptan olmaya biz karar vermiyoruz ama bizi birleştiren değerlerimiz bu topraklarda bize yüzyıllar boyunca hakimiyet kuran değerlerimizdir. Bugün, bize ders vermeye çalışıyorlar, \'soykırımdan\' bize hesap sormaya çalışıyorlar. \'Ermeni soykırımı, 1915 olayları.\' Siz bir kere bunu bize soracağınıza dönün, utanç dolu tarihinize bir bakın. Sömürgecilik, soykırım, katliam sizin geçmişinizde var. Önce geçmişteki o kirli hesapları verin, o köle ticaretinin hesabını verin. Yıllarca sömürdüğünüz ülkelerin hesabını verin. Gözünüzü kırpmadan katlettiğiniz milyonlarca insanın hesabını verin de ondan sonra gelin bize böyle bir uydurma istinatlarda bulunun\"

\"Bu bizim kaderimiz ama biz bu topraklarda dik olursak, sağlam durursak, sadece kendi geleceğimizi değil, bu coğrafyadaki mazlum insanların da geleceğini teminat altına alırız. Yani herkes ülkesini çok sever, bu normaldir ama bizim ülkemizi sevmemiz için daha çok sebebimiz var\"

\"Bazılarının kafası basmıyor. Niye yapıyorlar acaba? Niye yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü artık zenginlik batıdan doğuya doğru hareket ediyor. Eskiden doğudan batıya gitti. Şimdi batı tamamladı, doğuya doğru geliyor. Giderken ıskaladık ama gelirken yakalayacağız. Türkiye giderken de gelirken de yol üzerinde. İstanbul, bugün dünyanın en önemli hava transfer merkezlerinden biri haline geldi. 2003 yılında Türkiye\'nin dünya havacılığından aldığı pay yüzde 0,45\'ti ve İstanbul\'daki transit trafik, bir milyonun altındaydı. 2016\'nın sonunda dünya havacılığından aldığımız pay yüzde 2\'yi geçti ve transit yolcu

trafiğimiz 45 milyon oldu. Bu 15 yılda oldu. Avrupa\'nın 2. dünyanında 10. büyük havayolu şirketine sahibiz\"

\"Devletin mutlaka ekonomiden çekilmesi lazım. Biz bunu savunuyoruz. Türkiye\'de özel sektör 9 yatırım yapıyorsa devlet bir tane yapıyor. 1 trilyon liralık toplam yıllık yatırımımız var. Bunun sadece 128 milyarını devlet yapıyor. Ticaretten çekileceğiz, özel sektörün yaptığı her şeyi onlara vereceğiz. Aslında devletin hakim olması gereken iki alan var. Birisi güvenlik, diğeri de adalet. Buna denetimi de ilave edebilirsiniz. Bu üç

alanı sağlam tutarsak gerisi artık gözün kapalı gitsin, hiç bir sıkıntı olmaz\"

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İLE İLGİLİ YASA TASARISI

Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili yasa tasarısının TBMM\'de olduğunu beltirten Yıldırım, \"Esasında bu bir reform, bir yasa değil, büyük bir reform\" ifadesini kullandı. Düzenleme ile belli bir takvime kadar birikmiş bütün KDV\'lerin ödeneceğini, borçlu alacaklı durumunu olmayacağını söyledi. Küçük işletmelere \'hasılat esaslı vergilendirme sistemi\' getireceklerini açıkladı.

Yıldırım, \"Bir güzellik daha var. Beyannamenizi verdiniz, devam eden ayda değil, bir sonraki ayda ödeyeceksiniz. Ödeme mühletini iki aya çıkarıyoruz... İhracatçılarımız yüklendikleri KDV\'nin yanı sıra diğer KDV\'den de iade alabilecek. Sadece yeminli mali müşavirler değil, serbest muhasebeciler de KDV raporu düzenleyebilecek. Yani boşu boşuna söğüşlenme yok. Şimdi en mutlu olacağınız şeyi söyleyeyim; iş adamlarımız, hayırseverlerimiz, ister şirket olsun, ister şahıs olsun, okul, kreş, yaşlı bakım evi, eğitime, sağlığa yaptıkları bütün hayır hasenatta KDV ödemeyecekler. KDV\'siz yapacaklar\" dedi.

Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba yasaya değinen Yıldırım, işverenin yüklerini hafifletecek, asgari ücret desteğini devam ettirecek düzenlemeler olduğunu belirtti. İlave istihdam sağlayan işletmelere bir yıl süreyle gelir vergisi, stopaj, damga vergisi, sosyal güvenlik primi desteğinin geleceğini açıkladı. 16 yaşından büyük araçların hurdaya verilmesi halinde 10 bin lira destek vereceklerini söyledi. yıldırım, minibüslerin kanundaki tanımdan ötürü fazla vergi vermeyeceğini sözlerine ekledi.

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