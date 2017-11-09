DHA ANKARA-    Bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi (2) 

\"Çamurlu ayakkabıyla bankaya girilmez diye çıkardım\"

ANKARA\'nın Beypazarı ilçesindeki Ziraat Bankası Şubesi’ne girerken çamurlu ayakkabılarını dışarı çıkaran ve bu hareketiyle sosyal medyada yer alan 64 yaşındaki Ruhiye Güngör, \"Çamurlu ayakkabıyla bankaya girilmez diye çıkardım. Çoraplarımla girdim. Kimsede bana bir şey söylemedi\" dedi.

Beypazarı İlçesindeki evinde yalnız yaşayan ve tarlada çalışarak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Ruhiye Güngör, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde ölen eşinden kalan maaşını çekmek için Ziraat Bankası\'na geldi. Tarladan direk bankaya geldiği için ayakkabıları çamurlu olan Güngör, bankayı kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda bırakarak içeri çoraplarıyla girdi. Güngör\'ün bu hareketi bankadaki müşteriler tarafından cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

\"ÇAMURLU AYAKKABIYLA BANKAYA GİRİLMEZ DİYE\"

Sosyal medyada bu hareketiyle büyük beğeni toplayan ve bugünde tarlada çalışmaya devam eden Güngör, 7 yıl önce ölen eşinin maaşını çekmek için bankaya gittiğini ve buradan aldığını maaşıyla ev alan oğlunun kredi borcuna yardım ettiğin söyledi. Tarladan döner dönmez bankaya gittiğini ve bu nedenle de ayakkabılarının çamurlu olduğunu belirten Güngör, \"Kimse bana bir şey söylemedi. Kimse de ayakkabıyı çıkardığımı görmedi. Saat geliyor diye hemen içeri girdim. Orada birileri kameraya çekmiş. Benim evim var, aylığım var. Ayakkabıyı çamur olduğu için çıkardım. Çamurlu ayakkabıyla bankaya girilmez diye çıkardım. Çoraplarımla girdim\" dedi. Tarlalarda sezonluk olarak çalışan ve ıspanak söken Güngör\'ün günlük 50 TL kazandığı öğrenildi.

Yaşlı kadının bu hareketi geçtiğimiz yıl Kırıkkale\'nin Sulakyurt ilçesinde yaşanan Şerife Cesur olayını hatırlattı. Gece saatlerinde ilçedeki hastaneye götürülen 84 yaşındaki Şerife Cesur\'un ayakkabılarını acil servis girişinde çıkarması güvenlik kameralarına yansımış ve daha sonra Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu\'nun katıldığı törenle hastanenin ismi \'Şerife Cesur İlçe Devlet Hastanesi\' olarak değiştirilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Ruhiye Güngör\'ün tarlada çalışırken görüntüleri

-Ruhiye Güngör\'ün açıklamaları

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/Ruhiye Güngör\'ün bankaya girdiği sırada ayakkabısını çıkarırken çekilen fotoğrafı

Haber: Gökhan CEYLAN-Kemal ÇELEN-Gizem KARADAĞ/BEYPAZARI(Ankara), (DHA)-