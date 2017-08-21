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DHA ANKARA - Bakan Sarıeroğlu, hükümetin memurlara son zam teklifini açıkladı (EK)

MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA: YETERLİ VE İKNA EDİCİ DEĞİL Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur zamlarıyla ilgili son tekliflerine ilişkin "Yeterli ve ikna edici bir rakam değildir; fakat müzakere için rakam öne

21 Ağustos 2017 21:51

MEMUR-SEN\'DEN AÇIKLAMA: YETERLİ VE İKNA EDİCİ DEĞİL

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur zamlarıyla ilgili son tekliflerine ilişkin \"Yeterli ve ikna edici bir rakam değildir; fakat müzakere için rakam önemlidir. Kamu İşveren Heyeti\'nin bugün sunduğu teklife karşı bizim durduğumuz nokta net. Attıkları adım için teşekkür ediyor; fakat birkaç adım daha beklediğimizi ifade ediyorum\" dedi. 
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, düzenlediği basın toplantısında, memur zamlarıyla ilgili hükümetin yeni teklifine ilişkin kararlarını açıkladı. Kamu İşveren Heyeti\'ne attıkları adım için teşekkür ederken, birkaç adım daha beklediklerini dile getiren Yalçın, \"Yeterli ve ikna edici bir rakam değildir; fakat müzakere için rakam önemlidir. İlk ifade edilen noktadan gelinen nokta bu anlamda olumlu ve anlamlıdır. Bize teklif edilen bu rakamlar, enflasyon farkı noktasında her 2 yılda hatta her 6 aylık dönemde artış yapılması ihtimali yüksek olan tekliflerdir ve olmalıdır. Kamu görevlileri maaşları enflasyona yenilmekten ziyade refahtan pay aldığı zaman yükseliş başlayacak ve refah seviyesine yükselmek için çıkış grafiği oluşmuş olacaktır. Kamu İşveren Heyeti\'nin bugün sunduğu teklife karşı bizim durduğumuz nokta net. Attıkları adım için teşekkür ediyor; fakat birkaç adım daha beklediğimizi ifade ediyorum\" diye konuştu. 

Haber: ANKARA, (DHA)

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