T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Bakan Gül: Türkiye, kendisine yönelen bu mali kuşatmayı aşacak güçtedir

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ABD'ye gerçekleştirdiği Alüminyum ve Çelik İhracatına Ek Vergi Uygulaması kararına tepki gösterdi

11 Ağustos 2018 01:20

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump\'ın Türkiye\'nin ABD\'ye gerçekleştirdiği Alüminyum ve Çelik İhracatına Ek Vergi Uygulaması kararına tepki gösterdi. Türkiye\'nin mali kuşatmayla sınandığını belirten Gül, \"Türkiye, kendisine yönelen bu mali kuşatmayı aşacak güçtedir\" dedi.
Bakan Gül, şu mesajı paylaştı:
\"Türkiye, kendisine yönelen bu mali kuşatmayı aşacak güçtedir. Bugünlere türlü sınamalardan geçerek ulaştık. Yeni ekonomi modeliyle yine birlikte başaracağız. #Kazanacağız\"
Haber: ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADALET Bakanı Abdülhamit GülABD Başkanı Donald Trump Türkiye ABDAlüminyumEk Vergi UygulamasıTürkiyeGülBakan GülBugünlereYeniANKARADHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24