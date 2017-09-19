DHA ANKARA - Bakan Fakıbaba'dan 'mısır alım fiyatı' açıklaması: 760 TL/Ton olarak belirledik

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Üretici kardeşlerimizin mağduriyetini önlemek amacıyla TMO üzerinden fiyatlara müdahale kararı aldık. Mısır alım fiyatımız bugün itibariyle 760 TL/Ton olarak belirledik\" dedi.

Tarım Bakanı Fakıbaba, mısır alım fiyatlarıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Üreticilerin mağduriyetini önlemek için fiyatlara müdahale kararı aldıklarını belirten Bakan Fakıbaba, şunları kaydetti:

\"Mısır üreticilerimiz bugüne kadar ürünlerini makul fiyatlardan satıyorlardı. Ancak Güneydoğu\'da hasadın yoğunluğu ile fiyatların gevşemeye başladığını gözlemledik. Bu nedenle üretici kardeşlerimizin mağduriyetini önlemek amacıyla TMO üzerinden fiyatlara müdahale kararı aldık. Mısır alım fiyatımız bugün itibariyle 760 TL/Ton olarak belirledik. Üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum\"

Haber: ANKARA, (DHA)

