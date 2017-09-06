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DHA ANKARA - Bakan Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'da Rakhayn Eyaleti'nin kuzeyinde meydana gelen olaylar sonucunda Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan yaklaşık 120 bin Rohinga mültecisiyle ülkeye daha önce sığınmış olan Rohingaların yaşam koşullarını yerinde ince

06 Eylül 2017 12:24

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar\'da Rakhayn Eyaleti\'nin kuzeyinde meydana gelen olaylar sonucunda Bangladeş\'e sığınmak zorunda kalan yaklaşık 120 bin Rohinga mültecisiyle ülkeye daha önce sığınmış olan Rohingaların yaşam koşullarını yerinde incelemek üzere 7-8 Eylül tarihlerinde Bangladeş\'i ziyaret edecek. 
Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu\'nun, Türkiye\'nin desteğini de belirtmek üzere gerçekleştireceği ziyareti kapsamında başkent Dakka\'da Bangladeşli yetkililer ve uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmelerde bulunmasının ayrıca Myanmar sınırındaki Cox\'s Bazar şehrine giderek, sığınmacıların yaşadığı kampları ziyaret etmesinin ve buraya yardım malzemesi götürmesinin öngörüldüğü belirtildi. 

Haber: ANKARA, (DHA)
 

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