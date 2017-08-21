DHA ANKARA - Ankara'daki festivalde karadan gemi yürütülerek İstanbul'un fethi canlandırıldı

BAŞKENTTE 10 gündür devam eden 14\'üncü Uluslararası Anadolu Günleri Kültür Festivali çeşitli etkinliklerle sona erdi. Festivalin son gününde karadan gemi yürütülerek, canlandırılan İstanbul\'un fethi büyük beğeni topladı.

Etimesgut Belediyesi\'nce 14\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Anadolu Günleri Kültür Festivali ilgi çekici gösterilerle sona erdi. Festivalin kapanışı Fatih Sultan Mehmet\'in İstanbul\'u fethiyle gerçekleştirildi. Festival için özel olarak hazırlanan gemi, Türk Beyleri Kent Meydanı\'nda yürütüldü. İzleyenlerin beğenisini kazanan gösteride dönemi yansıtan dekor ve kostümler kullanıldı. Öte yandan gösteride Hezarfen Ahmet Çelebi de canlandırıldı.

Festivalle ilgili değerlendirmede bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, \"Nasıl büyük komutan Fatih Sultan, gemileri karadan yürütüp, İstanbul\'u fethettiyse biz de denizi olmayan Ankara\'da gemileri yürüttük. Festivalimize yakışır bir final oldu. Kültürlerimizi, folklorumuzu sergiledik. Kaynaştık, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirdik\" diye konuştu. Yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Uluslararası Anadolu Günleri Kültür Festivali, Mustafa Sandal konseriyle noktalandı.

Görüntü Dökümü:

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-Festivalden görüntüler

-İstanbul\'un fethi gösterisinden görüntü

-Mustafa Sandal konseri

-Festivale katılanlardan görüntü

-Detaylar

Haber: ANKARA, (DHA)

