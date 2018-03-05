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DHA ANKARA - Ankara'daki ABD Büyükelçiliği bir günlüğüne kapatılacak (2)

'KALABALIKLARDAN UZAK DURUN' UYARISI ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında ayrıca vatandaşlarına bazı uyarılarda bulunuldu

05 Mart 2018 04:11

\'KALABALIKLARDAN UZAK DURUN\' UYARISI
ABD Büyükelçiliği\'nin açıklamasında ayrıca vatandaşlarına bazı uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, ABD vatandaşlarının büyük kalabalıklardan kaçınması, elçilikten ve çevresinden uzak durması gerektiği belirtildi. Ayrıca popüler turistik mekanlar, alışveriş merkezleri, alışveriş bölgeleri ile spor ve eğlence mekanlarına yapılan ziyaretlerde ise \"Kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın. Ailenizi ve arkadaşlarınızı güvenliğiniz konusunda bilgilendirin\" şeklinde güvenlik konusunda bilgilendirilme yapıldı.
ANKARA VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği\'nden de ABD Büyükelçiliği\'nin güvenlik duyurusuyla ilgili açıklamada geldi. Valilik açıklamasında ise \"İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA,(DHA)

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