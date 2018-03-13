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DHA ANKARA - ANKARA'DA ŞÜPHELİ POŞET PANİĞİ

ANKARA’da  otobüs duraklarının kenarına bırakılan çöp poşeti polisi alarma geçirdi

13 Mart 2018 21:06

ANKARA’da  otobüs duraklarının kenarına bırakılan çöp poşeti polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan poşetin içerisinden çöp çıktı.

Kızılay Güvenpark’ta otobüs duraklarının yanına bırakılan çöp poşetini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede poşetin bulunduğu otobüs duraklarının önüne gelen ekipler emniyet şeridi çekerek çevre güvenliği aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin hazırlıklarının ardından polis ekipleri Atatürk Bulvarını yaya ve araç trafiğine kapattı. Özel kıyafetlerini giyerek hazırlıklarını tamamlayan bomba imha ekipleri çöp poşetini fünye ile patlattı. Kontrollü yapılan patlamanın ardından poşet içerisinden çöp çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Polislerin Şerit Çekmesi
Bulvarın Yaya ve Araç Trafiğine Kapatılması
Fünye ile Poşetin Patlatılması
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HABER-KAMERA: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

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