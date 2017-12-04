DHA ANKARA -  Ankara'da kapısına gelen kediye tekme attı, büyük tepki topladı

ANKARA\'da bir kişinin apartman içerisinde bulunan kediye tekme atması büyük tepki topladı.

Ankara\'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşayan bir kişi evinin kapısına doğru ilerleyen kediye tekme atarak uzaklaştırdı. Tekmenin darbesiyle kedi yerde sürüklendi. Hıncını alamayan ve adı öğrenilemeyen bu kişi kediye yeniden tekme attı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bu kişinin olaya tepki gösteren apartman sakini kadınlarla da tartıştığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adamın kediye tekme atması

Kadınlarla tartışması

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)