DHA ANKARA - ANKARA'DA HIRSIZLAR POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI: 1'İ POLİS 3 YARALI

ANKARA\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayarak otomobille kaçan hırsızlık şüphelileri, önce yoldaki bir otomobile ardından polis minibüsüne çarptı. Kazada 1 polis memuru ile 2 şüpheli yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Yıldız Sanayi Sitesi\'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, 06 RLZ 06 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücü Süleyman Ç. ve Uğur K., kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun süre kovaladığı otomobil, daha sonra Batıkent\'ten Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'na yöneldi. Bulvar üzerinde hızlanan otomobil, önce 06 JSS 89 plakalı otomobile daha sonra yol kenarındaki 06 AB 0017 plakalı polis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden kopan bir parça minibüsün yanındaki polisin bacağına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Süleyman Ç. Dışkapı Hastanesi\'nde, Uğur K. Numune Hastanesi\'nde, polis memuru ise kentteki bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Uğur K.\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilde yapılan aramada tornavida, çakı, kesici alet ve muşta ile çok sayıda içki şişesi bulundu.

Bu arada şüpheli Süleyman Ç.\'nin 3 kasten yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmaktan, Uğur K.\'nın ise 2 kasten yaralama ve tehditten suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kazadan görüntü

-Hırsızlık şüphelisi yaralının araçtan çıkarılması

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulanstan görüntü

-Polisten görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)