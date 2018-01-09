DHA ANKARA - Ankara'da gazilere saldırıyla ilgili iddianame tamamlandı

ANKARA\'da gaziler İhrahim Kızılkaş ve Muzaffer Oktay\'a aileleri yanındayken saldırarak darp eden 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hatırlanan iddianamede şüpheliler Barış Yumuş, Batuhan Ögüt, Enes Kılıç \'kasten yaralama\', Doğan Çiçek ve Tamer Görkem\'in ise \'Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Devletin Egemenlik Alametlerini Alelen Aşağılama, Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, T.C. Hükümetini, Yargı Organlarını, Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alanen Aşağılama\' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Olaya karışan 18 yaşındaki O.Y. için ise \'suça sürüklenen çocuk\' kapsamında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Görüntü dökümü

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-ARŞİV

-Gazilere saldırı anı (güvenlik kamerası)

-Gazilerin yakınları ile röp.

-Hastaneden görüntü

-Hasar gören aracın görüntüsü

-detaylar



Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)