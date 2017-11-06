DHA ANKARA-   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu (2) 

\"GÖREVDEN ALMALAR DAHA SONRA TEAMÜLE DÖNÜŞEBİLİR\"

Melih Gökçek\'in istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın kim olacağına ilişkin Belediye Meclisi\'nde yapılan seçimde, Mustafa Tuna, 104 oy alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçildi. Seçimde, 29 boş oy kullanılırken, geçersiz oy sayısı ise 3 oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya oylama öncesinde yaptığı konuşmada, \"Başından beri hak, hukuk, adaleti savunuyoruz. Demokrasi tarihimizde ilk kez halkın oyları ile seçilen belediye başkanları görevden el çektiriliyor, istifaları isteniyor. Milli iradeyi yok etmemeliyiz diye düşünüyoruz. Herhangi bir idari suça bulaşmamışsa görevden alınmamalıdır. Varsa hukuksuzluğu, yolsuzluğu cumhuriyet savcılarının devreye girmesi lazım. \'Emir demiri keser\' diye istifa etmek siyasete yeni bir kültür katmıştır. Bu terstir. Muhalefetin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Görevden almalar daha sonra teamüle dönüşebilir. O zaman da demokrasiden söz edilemez. Görev süresi dolmadan görevden alma halka yapılan bir yanlışlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yeni seçilecek başkana başarılar diliyoruz. Ama bazı önerilerimizi de yapmak istiyoruz; Biz Ankara halkının çıkarı için alınacak her olumlu teklife \'evet\' diyeceğimizi söyledik. Bugüne kadar böyle yaptık. Yeni seçilecek belediye başkanımızdan muhalefeti yok saymamaları ve ortak akıl ile daha iyi hizmet getirileceğine inanıyoruz diye konuştu.

\"BELEDİYELERİMİZE SİZİN ADALETLİ OLACAĞINIZA EMİNİZ\"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Ramazan Şimşek, \"Ankara\'nın hayrına olacak her şeye destek vereceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yeni seçilecek belediye başkanına da destek vereceğiz. Sayın başkanım inançlı birisi olduğunuzu biliyoruz. Ankara\'mızın 25 ilçesi ve büyükşehir belediyemiz olduğunu da biliyorsunuz. Bu belediyelerimize sizin adaletli olacağınıza eminiz\" açıklamasında bulundu.

\"AKIL BEDAVA HERKESİN AKLINA İHTİYACIM VAR\"

Seçimden sonra konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, \"Hep beraber Ankara\'mıza güzel hizmetler noktasında ele ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Akıl bedava herkesin aklına ihtiyacım var. Ortak akıl ile güzel hizmetlere vesile olacağımıza inanıyorum. Dürüst, şeffaf, adil bir yönetim. Bu anlayış ile hiç kimseye farklı muamele yok. Kimseye zulüm de yok. Uygulamalarımız bu yöndedir. Desteğinizi yanımda göreceğime inanıyorum gösterdiğiniz güvene layık olmaya çalışacağım. Sağolun\" diye konuştu.



Görüntü dökümü

-Seçimden genel ve detaylar (CANLI VERİLDİ)

-Doğan Yılmazkaya\'nın açıklaması

-Ramazan Şimşek\'in açıklaması

-Mustafa Tuna\'nın açıklaması

Haber-Kamera: ANKARA (DHA)