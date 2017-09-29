DHA ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'ten videolu yanıt

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisinin acil hastaneye kaldırıldığına dair iddialara videolu mesajla yanıt verdi.

Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter\'dan yayınladığı videoda, \"Allah\'a hamdolsun, hiçbir şeyim yok. Arkadaş, bir türlü beni öldüremediniz. Rabb\'im dilemedikten sonra bana hiçbir şey olmaz. Boşuna uğraşmayın. Bir taraftan beni makamımdan indirmeye çalışıyorsunuz öteki taraftan da öldürmeye çalışıyorsunuz. Sağım, canlıyım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'in videolu yanıtı

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber: ANKARA, (DHA)