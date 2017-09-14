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DHA ANKARA - Ankara Adliyesi'nde polis müdahalesi; 24 gözaltı

AÇLIK grevinin 190'ıncı gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın Ankara Adliyesi'nde görülmesi beklenen davası öncesinde, basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

14 Eylül 2017 17:53

AÇLIK grevinin 190\'ıncı gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça\'nın Ankara Adliyesi\'nde görülmesi beklenen davası öncesinde, basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sonrası, 24 kişi gözaltına alındı.
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) görevlerinden ihraç edilmelerinin ardından açlık grevine başlayan ve \'terör örgütü propagandası ve üyeliği\' ile yargılanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça\'nın davası, bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlandı. Gülmen ve Özakça\'nın getirilmediği duruşma öncesi, adliye çevresine barikatlar yerleştiren emniyet güçleri, geniş güvenlik önlemleri aldı. 
CHP\'li ve HDPli milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, davadan önce basın açıklaması yapmak istedi. Adliye önünde açıklama yapmalarının yasak olduğunu belirten polisle grup arasında arbede yaşandı. Arbedenin büyümesiyle polis, gruba biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından direnen 12\'si kadın 24 kişi, gözaltına alındı.  

Görüntü Dökümü:
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-Adliyeden görüntüler
-Basın açıklaması
-Polisin gruba müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler

Haber: Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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