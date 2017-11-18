DHA ANKARA - Akıncı davasında 13 tahliye



15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, mahkeme 13 sanığın tahliyesine karar verdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü\'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin talepleri alındı. Tahliye taleplerinin ardından görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıklara yönelik tanık dinletme taleplerinin kabulüne, sanıklardan Zayit Kasabalı, Muhammet Çağrı Şener ve Cevdet Türkeli\'nin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, sanıklardan Gökhan Şahin Sönmezateş\'in özellikle üzerine atılı \'kasten öldürme\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'askeri komutanlıkların işgali\' suçlarından tutuklanmasına karar verilmesini istedi. Savcı, üzerilerine atılı suç vasfının değişme ihtimali ve delil durumu dikkate alınarak, savunmaları alınan Mehmet Özkan Hanilçi, Erkan Çoban, Cemal Tazesavaş, Selim Demir, Melih Yılmaz, Hüseyin Tanju Taşkıran, Mahmut Tülüce, Mustafa Özbek, Ahmet Pala, Hasan Hüseyin Cerrahoğlu, Tuncay Sarı, İbrahim Doğru ve Ahmet Cebel\'in adli kontrolle tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluklarının devamına karar verilmesini istedi.



MAHKEME SAVCININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, savcının görüşünün ardından müzakereye için duruşmaya bir saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme, sanık ve avukatlarının talepleri doğrultusunda bir kısım kurumlara yazılan müzekkerelerin sonucunun sorulmasına, bu davada tutuksuz yargılanan, Cumhurbaşkanına suikast davasında mahkum olan Gökhan Şahin Sönmezateş\'in tutuklu yargılanmasına, daha önce karar açıklanan Muğla\'daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a suikast davası ile TÜRKSAT baskını dava dosyasının birer örneklerinin mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına, sanıkların tanık dinlenmesi yönündeki taleplerinin sanık savunmalarını tamamlanmasının ardından karara bağlanmasına, sanıklardan Zayit Kasabalı, Muhammet Çağrı Şener ve Cevdet Türkeli\'nin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, tutuklu sanıklardan Mehmet Özkan Hanilçi, Erkan Çoban, Cemal Tazesavaş, Selim Demir, Melih Yılmaz, Hüseyin Tanju Taşkıran, Mahmut Tülüce, Mustafa Özbek, Ahmet Pala, Hasan Hüseyin Cerrahoğlu, Tuncay Sarı, İbrahim Doğru ve Ahmet Cebel\'in adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Aralık tarihine erteledi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)