DHA ANKARA - Akar Birleşik Krallık Komutanı ve NATO komutanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İngiltere ziyareti kapsamında bugün Birleşik Krallık Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Sir Christopher Deverell ve NATO Müttefik Deniz Komutanı Koramiral C
20 Aralık 2017 00:05
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İngiltere ziyareti kapsamında bugün Birleşik Krallık Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Sir Christopher Deverell ve NATO Müttefik Deniz Komutanı Koramiral C.Clive Johnstone ile görüştü.
Haber:ANKARA,(DHA)
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