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DHA ANKARA - Akar  Birleşik Krallık Komutanı ve  NATO komutanı ile görüştü 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İngiltere ziyareti kapsamında bugün Birleşik Krallık Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Sir Christopher Deverell ve NATO Müttefik Deniz Komutanı Koramiral C

20 Aralık 2017 00:05

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İngiltere ziyareti kapsamında bugün Birleşik Krallık Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Sir Christopher Deverell ve NATO Müttefik Deniz Komutanı Koramiral C.Clive Johnstone ile görüştü. 

Haber:ANKARA,(DHA)

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarBirleşik Krallık Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Sir Christopher DeverellNATO Müttefik Deniz Komutanı KoramiralClive Johnstone

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