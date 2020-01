DHA ANKARA - AB Bakanı Ömer Çelik: Tüm dünya kınamalıdır

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,\"Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını ve İsrail\'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma kararını tüm dünya kınamalıdır\" ifadelerini kullandı.

AB Bakanı Ömer Çelik\'in ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle denildi:\" Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve İsrail’deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını tüm dünya kınamalıdır. Bu karar, siyasi ve ahlaki olarak utanç duyulması gereken bir karardır.Bu kararla beraber Trump, Ortadoğu’daki tüm barış çabalarına karşı ağır bir saldırıda bulunmuştur. Uluslararası hukuku tanımadığını da açıkça ilan etmiştir.Trump ve Netenyahu’nun kendi siyasi zorluklarını aşmak için dünyayı yepyeni çatışmalarla karşı karşıya bırakacak bu kararı almaları barış umutlarına karşı tam provakasyondur.Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımak, tarih ve hukuk önünde asla meşru kabul edilmeyecek bir işe imza atmak demektir.Dünyanın her yerinden ve her dinden vicdan ve akıl sahibi insanlar bu kararı meşru bulmayacaktır. Bu gayrı meşru karar Kudüs’ün gerçek statüsü karşısında her zaman yok hükmünde olacaktır.Kudüs ve Filistin halkı asla yalnız bırakılmayacaktır.Trump’ın bu kararı, hakkaniyet ve hukuk adına, herkes tarafından mahkum edilecektir.\"

Haber:ANKARA,(DHA)