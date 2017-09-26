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DHA ANKARA - AB Bakanı Çelik, İspanya'ya gidiyor

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 26-28 Eylül tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'e bir ziyaret gerçekleştirecek

26 Eylül 2017 18:04

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 26-28 Eylül tarihlerinde İspanya\'nın başkenti Madrid\'e bir ziyaret gerçekleştirecek. 
AB Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çelik, Madrid ziyareti çerçevesinde İspanya Dışişleri ve İş Birliği Bakanı Alfonso Dastis\'le görüşerek, çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Çelik, İspanya  Senatosu Başkanı Pío García-Escudero ile de görüşecek. Bakan Çelik, ayrıca İspanya\'nın önemli düşünce kuruluşlarından Elcano Kraliyet Enstitüsü\'nde \'Gelecek: Avrupa ve Türkiye-AB İlişkileri\' başlıklı bir konuşma yapacak. 
AB Bakanı Çelik, Madrid ziyareti kapsamında, İspanya İşverenler Konfederasyonu\'nun (CEOE) ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya katılarak, iş dünyası temsilcilerine hitap edecek. Toplantıya, Bakan Çelik\'le Madrid\'e gidecek olan iş adamları heyeti de katılarak, İspanyol muhataplarıyla bir araya gelecek. Çelik, ayrıca ziyaret sırasında İspanya medyasına mülakatlar da verecek.
Öte yandan Bakan Çelik\'in Madrid temaslarında, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-İspanya ilişkileri, terörle mücadele ve geniş çerçevede iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. 

Haber: ANKARA, (DHA)

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