DHA ANKARA - 2011 YILINDAKİ 'KOMİSERLİĞE GEÇİŞ SINAVI'YLA İLGİLİ FETÖ'YE 12 TUTUKLAMA

ANKARA, (DHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılındaki \'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı\'nda FETÖ üyelerinin, sınav sorularına ulaştıkları ve bu soruları yazılı sınav öncesinde örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kişilerden 37\'si yakalandı, 12\'si tutuklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: \"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara dahil 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin 37\'si yakalanmıştır. Bu şüphelilerden 21\'i emniyette etkin pişmalık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol ile emniyetten salıverilmiştir. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 12\'si tutuklanmış, 4\'ü adli kontrol ile salıverilmiştir. 4 şüpheliden bir tanesi mahkemede itirafçı olmuştur. Firari konumdaki 3 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"