T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - 2011 YILINDAKİ 'KOMİSERLİĞE GEÇİŞ SINAVI'YLA İLGİLİ FETÖ'YE 12 TUTUKLAMA

ANKARA, (DHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılındaki 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin, sınav sorularına ulaştıkları ve bu soruları yazılı sınav öncesinde örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine 27 ilde 40 şüpheli h

14 Şubat 2018 11:14

ANKARA, (DHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılındaki \'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı\'nda FETÖ üyelerinin, sınav sorularına ulaştıkları ve bu soruları yazılı sınav öncesinde örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kişilerden 37\'si yakalandı, 12\'si tutuklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: \"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara dahil 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin 37\'si yakalanmıştır. Bu şüphelilerden 21\'i emniyette etkin pişmalık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol ile emniyetten salıverilmiştir. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 12\'si tutuklanmış, 4\'ü adli kontrol ile salıverilmiştir. 4 şüpheliden bir tanesi mahkemede itirafçı olmuştur. Firari konumdaki 3 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHAAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıKomiserliğe Geçiş Sınavı FETÖBuKonuylaCumhuriyet BaşsavcılığıncaPolislikten KomiserliğeFETÖAnkaraTutuklanmaFirariKamuoyuna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24