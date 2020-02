DHA 55'inci yılında Antalya'da buluştu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA) 55\'inci Yıl Forum Antalya\'da konuşan Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, medyanın siyaseti dizayn etme alışkanlığını bırakması durumunda uluslararası bilgi referans şirketlerine dönüşebileceğine inandığını söyledi. Soysal, \"Medya, siyasetin üstünde kalmalı ve herkesi kucaklayarak doğru bilgiyi yaymalı. Bizim görevimiz doğru bilgi vermek. Biz bu vatan, millet ve devlet için doğru ve dürüst kalmaya mecburuz\" dedi.

DHA 55\'inci Yıl Forum Antalya, turizm kentinin Kundu oteller bölgesindeki Aska Lara Resort Otel\'de hafta sonu yapıldı. DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Genel Müdür Yardımcısı Serkan Topçu, DHA\'nın üst düzey yöneticileri ve farklı illerden temsilcilerinin katıldığı forum 3 gün sürdü. Otele girişlerin yapıldığı ilk gün forum katılımcıları, Lara sahilinde gezinti yaptı, kovboy kasabası, maden galerisi, tırmanma parkurunu gezdi, günbatımında terasta düzenlenen kokteyle katıldı.

Formun ikinci günü yoğun sunumlar ve interaktif programlarla ilerledi. DHA Haber Koordinatörü Serdar Savran\'ın \'Değişen Gazetecilik ve Ajans Haberciliği\' başlıklı sunumunun ardından, Ekonomik Trendler Uzmanı Erkan Öz, \'Yeni Küresel Finans Sistemi\' ve Siyasi Analiz Uzmanı Serdar Sement \'İp, Sopa, Gölgeden Küreye\' başlıklı sunumlarını yaptı.

Toplantının öğleden sonraki bölümüne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli ve Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu da katıldı.

AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı için hemen yan otelde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal da öğle arasında formu ziyaret ederek, Demirören Medya Grubu yöneticileriyle bir süre sohbet etti.

Partisinin toplantısı için Antalya\'da bulunduğunu kaydeden Ünal, \"DHA\'nın son dönemdeki çabası ve gayreti, milli meseleler, Türkiye, vatan söz konusu olduğunda hepimizin aynı gemide olduğumuz bilinciyle hareket ettiğini görüyoruz. Bir ve beraber olan bir Türkiye var artık. Medyanın bu anlamda gösterdiği hassasiyet dikkate şayan. DHA\'ya da hassasiyetler konusunda gösterdiği dikkat nedeniyle teşekkür ediyorum\" dedi. Demirören Medya yöneticilerine ve forum katılımcılarına başarılar dileyen Ünal, daha sonra parti toplantısına geçmek üzere otelden ayrıldı.

TÜREL: SİYASETTE AVANTAJLI MESLEK

Forumda konuşan ve kendisi de gazeteci olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gazetecilerin analiz kabiliyeti olduğunu, analiz kabiliyetinin siyasette empatiyi öne çıkardığını aktardı. Siyasette doktorluğun, ormancılığın ve gazeteciliğin önemli avantajları olduğunu belirten Türel, gazetecilerin sonuç odaklı olduğunu söyledi. Türel, \"Siyaset bir sonuç alma anlayışı ise biz gazeteciler bunun faydasını siyasette görebiliyoruz. Sonuç odaklı olmamız nedeniyle Antalya\'da birçok ilki hayata geçirmeyi başardık\" dedi.

\'GAZETECİLİK ARKA BAHÇE OLMAMALI\'

Medyanın siyaseti yorumlayıp değerlendirebileceğini dile getiren Türel, siyasete haberlerle ışık tuttuğunu söyledi. Türel, \"Ama herhangi bir medya grubu bir siyasi parti noktasına kendini sokmamalı. O zaman siyasetin üstünde kalma imkanınızı kaybediyorsunuz. Gazetecilik birilerinin arka bahçesi olursa kimse yüzüne bile bakmaz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaparken bile siyaseti oraya sokmadım. Gazetecilik bir rica makamıdır. Fikirlerini bir rica olarak ortaya atıyorsunuz. Bunların saygın şekilde ele alınması ancak tarafsız bir gözle yürütülmelidir\" diye konuştu.

\'TÜRBÜLANS YAŞAMADAN İLERLİYOR\'

Gazeteciliğin saygın bir meslek olduğunu kaydeden Türel, \"Yazı yazmak bir hastalıktır. Ben şimdi yazamayınca kendi konuşma metinlerimi yazıyorum. En büyük hayalim bugünkü tecrübelerimizi kitaba dönüştürmek. DHA\'daki her arkadaşımız gazetecilik alanında güzel örnekler sergiliyor. Bir değişim sürecinde DHA hiçbir türbülans yaşamadan yoluna emin adımlarla devam ediyor. Raylar sağlam ki işte bugün Türkiye\'nin en saygın gruplarından biri olarak yolunuza devam ediyorsunuz\" dedi.

MEHMET SOYSAL, ERDOĞAN DEMİRÖREN\'İN NASİHATİNİ HATIRLATTI

Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal da konuşmasının başında vefat yıl dönümleri yaklaşan, Van depreminde hayatını kaybeden görev şehitleri DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir\'i andı.

Sözlerini merhum Erdoğan Demirören\'in kendisine söylediği, \"Herkes sözüne, yazısına sahip çıkmalı. Ama önceliği daima vatan, millet duyarlılığı olmalı. Arkadaşlar bunu birinci önceliğine yerleştirirse bundan sonrası kolay\" nasihatiyle devam ettiren Soysal, doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğiyle Türk basınının en güvenilir haber kaynaklarının başında gelen Demirören Haber Ajansı\'nın 55\'inci kuruluş yıl dönümünde olduğunu kaydetti.

\'EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ, GÜVENİLİR HABER\'

Mehmet Soysal, \"Şehirlerarası telefon bağlatabilmek için sırada beklediğimiz, film makaralarını otobüslerle gönderdiğimiz günleri, teleksi, faksı artık unuttuk. Daktilo, agrandizör, telefoto cihazları da müzelerdeki yerini aldı. Her hafta insanlığa çağ atlatacak gelişmelerle karşılaşıyoruz. Teknolojinin en hızlı değiştirdiği sektörlerden biri de kuşkusuz medya. Geleneksel medya araçları yerlerini dijital medyaya bırakırken yeniliklerin ve teknolojinin değiştirmediği en önemli ihtiyaç güvenli haber\" dedi.

\'ÜLKE GÜNDEMİNİ BELİRLİYOR\'

Tarih boyunca insanlara doğruyu haber verenlerin insanlığın en çok değer verdiği isimler olduğuna vurgu yapan Soysal, \"Daha yakın zamanda menfur bir şekilde katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın başına gelenler gibi doğruyu söylemenin, doğru haber vermenin her dönemde bir bedeli olsa da bizler bu mesleği layıkıyla yapabilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Gazete ve televizyon haber merkezlerinin küçülmesi, binlerce haber sitesinin devreye girmesi ve mobil cihazlar için oluşturulan farklı haber platformları ajansları eskisinden daha önemli ve vazgeçilmez kılıyor. Demirören Haber Ajansı da sadece Demirören Medya Grubu için değil, Türk medyası ve Türkiye için çok önemli bir konuma sahip. 1963 yılında Hürriyet Haber Ajansı adıyla yola çıkan, isim değişiklikleri olsa da hiçbir zaman tarafsız ve güvenilir habercilikten ödün vermeden yoluna devam eden DHA, bugün de aynı çizgisini koruyarak medyanın kalbi olmayı sürdürüyor. Ülkemizin birlik ve bütünlüğe daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde ürettiği haberlerle toplumsal sorunlara da dikkat çeken DHA, gündemi takip etmenin yanı sıra ülke gündemini belirleyen, toplumsal bütünlüğü sağlamakta önemli rol oynayan bir konuma da sahip\" diye konuştu.

\'YATIRIMLARIMIZ HİÇ DURMADI\'

Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal, bir yandan gazete ve televizyon tarafındaki yatırımların sürdürülebilirliğini gözden geçirirken, diğer yandan haber ajansı ve dijital mecralardaki yatırımlara tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi. Ekonomideki zor günlere rağmen DHA\'ya yapılması gereken yatırımların hiç durmadığına dikkati çeken Soysal, yazılım grubunun DHA\'nın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun gayret içerisinde olduklarını aktardı.

DHA GÖRÜNTÜLERİ DÜNYA BASININDA

Çalışanların katkılarıyla son bir yılda gerçekleştirilen değişim sonucu DHA\'nın tarihinde ilk kez finansal olarak kendi ayakları üstünde durabilen bir şirket haline geldiğini dile getiren Soysal, şöyle devam etti:

\"Demirören Haber Ajansı, bu süreçte haberciliğinden de ödün vermedi ve marka değerini global bir seviyeye taşıdı. En son Afrin Operasyonu\'nda gösterdiği habercilik başarısıyla, DHA\'nın servis ettiği görüntüler ve fotoğrafların dünyanın önde gelen basın kuruluşlarında yayımlanması hepimizi gururlandırdı. DHA\'nın bu başarısını artırarak sürdüreceğine inancım tam. Hürriyet Gazetesi\'nin Türk basınının amiral gemisi olmasında DHA\'nın da büyük payı olduğuna inanıyorum. Grubumuz, DHA\'nın katkıları, sizlerin özverili çalışmalarıyla bundan sonra da büyüyerek yoluna devam edecektir.\"

Mehmet Soysal, medyanın siyaseti dizayn etme alışkanlığını bırakması durumunda uluslararası bilgi referans şirketlerine dönüşebileceğine inandığını söyledi. Soysal, \"Siyasetin üstünde kalmalı ve herkesi kucaklayarak doğru bilgiyi yaymalı. Bizim görevimiz doğru bilgi vermek, biz bu vatan, millet ve devlet için doğru ve dürüst kalmaya mecburuz\" dedi.

Konuşmaların ardından Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'e plaket verdi.

DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ise toplantıya katılan Demirören Medya\'nın yazılı mecradaki genel yayın yönetmenleriyle, şirkette 15, 25 ve 35 yılını aşan çalışanlara plaketlerini verdi.

Forumun ikinci günü, Genel Müdür Yardımcısı Serkan Topçu\'nun \'Mevcut Mali Durum, Bütçe ve Hedefler\' başlıklı sunumu ve Genel Müdür Salih Zeki Sarıdanişmet\'in çalışanlara yönelik vizyon konuşmasıyla sona erdi.

HER ALANDA FARKLI SUNUMLAR

Ajansın üst düzey yönetimiyle birlikte yoğun bir programda çalışanlarıyla sinerji oluşturulması ve 2019 yılının programlanma hedeflenen forumun son günü ise yoğun sunumlarla geçti. Elektronik Yayınlar Şefi Rıza Gereniz yeni haber otomasyonu Demirören Haber Sistemi\'ni (DHS) anlatırken, Teknik Danışman Kutay Bal, canlı yayın bağlantılarındaki yenilikleri paylaştı. Görüntülü Haberler Şefi Sibel Bitecik \'Görüntülü Haberin Yolculuğu\', İstanbul İstihbarat Şefi Gökhan Danacı \'Sıcak Haber Takibi ve Sosyal Medyanın Önemi\', Spor Editörü Gökhan Hebepci \'Spor Haberciliğinde Hız\' başlıklı sunumları yaptı.

Forum, DHA üst yönetiminin değerlendirmesi ve katılımcıların önerilerini dinlemesiyle sona erdi.



