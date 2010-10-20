-DGS SONUÇLARI SAAT 16.00'DAN İTİBAREN İNTERNETTE ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş amacıyla yapılan Dikey Geçiş Sınavı Ek Yerleştirme'ye başvuran adaylar, sonuçları bugün saat 16.00'dan itibaren Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden öğrenebilecek. 2010-DGS merkezi genel yerleştirme sırasında açık kalan ve kaydolmama nedeniyle boş kalan yükseköğretim programları kontenjanlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuçları saat 16.00'dan itibaren http://sonuc.osym.gov.tr adresli internet sitesinden öğrenebilecek. Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların bilgileri, yerleştirildikleri üniversitelere gönderilecek. Yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar, yarından itibaren 25 Ekime kadar kayıt yaptırabilecek.