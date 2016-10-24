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DGS ile geçiş yapan öğrenciler için burs ve kredi başvuruları başladı

Başvurular 28 Ekim'e kadar sürecek

24 Ekim 2016 21:08

DGS ile geçiş yaparak bir lisans programına yerleşen öğrenciler için burs/kredi başvurularının başladığı duyuruldu. 28 Ekim'e kadar sürecek başvurular Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dikey Geçiş Sınav (DGS) ile üniversitelerin lisans programlarına yerleşen öğrencilerin beklediği haberi duyurdu. Bakan Kılıç, lisans programlarına yerleşen ve ilk kez burs/kredi almak isteyen öğrenciler için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurularhttps://sonuc.kyk.gov.tr/ adresi üzerinden 28 Ekim tarihine kadar yapılabilecek.

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