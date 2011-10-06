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Yaşam

DGS ek yerleştirme tercihleri 10

06 Ekim 2011 16:20

-DGS ek yerleştirme tercihleri 10-13 Ekimde alınacak ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - 2011-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme tercihleri, 10-13 Ekim 2011 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak. 2011-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar, 10 Ekim'den itibaren ÖSYM'nin internet sayfasından yayımlanacak. 2001-DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacak.  2011-DGS Ek Yerleştirmede, 2011-DGS kılavuzunda, 2011-DGS tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kurallarla yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacak.  Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekiyor.

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