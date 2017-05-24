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Eğitim

DGS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da yapılacak 2017 DGS başvuruları başladı. Başvurular, 1 Haziran'da sona erecek

24 Mayıs 2017 16:38

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz'da yapılacak meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimi için düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'na (2017 DGS) başvurular başladı. Adaylar, 1 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 DGS'ye başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Sınav ücretini ödeme işlemleri ise 2 Haziran'da sona erecek.

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