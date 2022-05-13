DGS başvuru 2022 ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yayımlanan DGS başvuru kılavuzunda ''DGS başvuru tarihleri, başvuru ücreti, başvuru nasıl yapılır'' gibi bilgiler yer alıyor.

DGS'ye girecek olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

DGS 2022 başvuru tarihleri ne zaman?

DGS başvuruları 13 Mayıs'ta başlayacak, 23 Mayıs'ta sona erecek.

DGS başvurusu nasıl yapılır?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.

DGS 2022 başvuru ücreti ne kadar?

DGS başvuru ücreti, 190 TL olarak duyuruldu.

Adaylar sınav ücretlerini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi veya banka kartı ile yatırılabilecek.

DGS ne zaman yapılacak?

DGS, 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları, 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.