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Eğitim

DGS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

21 Temmuz'da gerçekleştirilen 2018 DGS'ye giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı

17 Ağustos 2018 22:05

SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da  uygulanan 2018-DGS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap  kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması  sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları  "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra  sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu  işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını  ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.
 
Adaylar ayrıca, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form  üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede  soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili verdikleri  cevabı da inceleyebilecek.
 
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek  diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru,  yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.
 
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak.
 

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