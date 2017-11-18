DG Sivasspor Başkanı Otyakmaz: "Hedefimiz ilk 10 içinde yer almak"

\"Ülkemizi Avrupa\'da temsil etmek istiyoruz\"

\"2019\'a kadar rahatız\"

Teknik direktör Samet Aybaba: \"Kendi futbolumuzu oynarsak puanla döneriz\"

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele için İstanbul\'a gelirken, takımın isim sponsoru Demir Grup, Kalamış\'da bulunan bir restoranda moral yemeği düzenledi. Başkan Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Samet Aybaba ve futbolcuların da katıldığı yemekte, birlik beraberlik mesajı verildi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz basın mensuplarının karşısına çıkarken iddialı açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, \"Deplasmanda zorlu bir maça çıkacağız. Serimizi devam ettirmek için önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe de bu karşılaşmayı bir çıkış maçı olarak görüyor. Bütün güçleriyle, seyircinin desteğiyle de saldıracaklar. İnşallah onların bu stresinden faydalanırız. Tabii Şükrü Saraçoğlu\'nda 3 puan almak kolay değil. Yıllardır orada kazanamayan takımlarımız var. Bizim de son 10 yıl içinde güzel günlerimiz olmuştu Saraçoğlu\'nda. Umarım o güzel günlerden birini yaşarız. Puanımızı alıp gitmeyi düşünüyoruz\" dedi.

\"ÜLKEMİZİ AVRUPA\'DA TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ\"

Ciddi bir takım haline geldiklerini belirten Mecnun Otyakmaz, \"Bu sene daha güçlü bir Sivasspor izleteceğiz. Hem geçen sene düştüğümüz zaman edindiğimiz tecrübeler hem de yeni bir sponsorla sezona başladık. Biraz eksikler oldu ama son zamanlarda yapılan transferlerle ciddi bir takım haline geldik. Yeni sezonda hedefimiz ilk 10\'un içinde yer almak. Tabii bu ilk 10\'dan kastımız 4 veya 5 olabilir. Ülkemizi de Avrupa\'da temsil etmek istiyoruz. Bu zor tabii yabancı sayısının artmasıyla takımlarımız çok kaliteli hal aldı\" açıklamasını yaptı.

\"2019\'A KADAR RAHATIZ\"

Yabancı sınırı ile ilgili de Otyakmaz şunları söyledi:

\"Uzun süreli sözleşmesi olan yabancı oyuncularımız var. Birden yabancı sayısının düşmesi bizim için olumsuz olacaktır. Ama Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok yerinde oldu. En azında 2019\'a kadar biraz nefes alacağız. Yabancı sayısından ziyade altyapıya önem verilmesi gerekiyor. Biz de bu sene altyapı hamlesi başlattık. Orta Anadolu\'da bu konuda bir cazibe merkezi olmak istiyoruz. Eğer biz üzerimize düşeni yaparsak ilerleyen yıllarda yabancı sayısı da düşecektir.\"

SAMET AYBABA: \"KENDİ FUTBOLUMUZU OYNARSAK PUANLA DÖNERİZ\"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise işlerinin kolay olmadığının altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

\"Her biri kıymetli çok değerli oyuncuları var. Sakatları ve cezalıları var ama bunun dışında da yetenekli oyunculara sahipler. Biraz skorlara bağlı sorunlu gözüküyorlarsa da ben bu maçta daha fazla direnç göstereceklerini düşünüyorum. Biz de oyuncularımızı bu yönde motive ettik. 4-5 haftadır iyi gidiyoruz. Futbolcularımız hem iştahlılar hem de istiyorlar. İsteyince de ortaya böyle başarılı sonuçlar çıkıyor. Rakibimizle ciddi bir maç oynayacağız. Sahaya kendi futbolumu yansıtırsak buradan puan alıp döneriz diye düşünüyorum.\"

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