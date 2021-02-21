Dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptırdı, hukuk mücadelesi başlattı

Mersin'de dezenfektan kullandıktan sonra polis tarafından durdurulan Ferit Aslan'da 0,26 promil alkol çıktı. 1128 TL para cezası kesilip ehliyetine el konulan Aslan, mahkemeye başvurdu. Aslan kan testinde sıfır promil çıktı. Uzmanlar, araç içerisinde kullanılan dezenfektan ya da kolonyanın alkolmetrenin sonucunu etkileyebileceğini belirtti.

Mersin'den kamyonetiyle şehirler arası nakliyat yapan Ferit Aslan, geçen yıl 21 Kasım'da İstanbul'a yük götürürken Ankara Şeriflikoçhisar'da bir akaryakıt istasyonuna girip yakıt aldı. İstasyondan çıkarken dezenfektan ve kolonya kullanan Aslan, aracına binerek İstanbul'a doğru devam etti. Aslan, 00.57'de trafik uygulamasında 0,26 promil alkollü çıktı.

Kan testinde o promil çıktı

Alkol almadığını, kullandığı dezenfektan ve kolonyanın etkisiyle böyle bir durumun yaşandığını kaydeden Aslan, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne giderek kan testi oldu. Aslan'ın buradaki kan testi 0 promil çıktı.

Ehliyetine el kondu

Aslan, alkolmetrede çıkan 0,26 promilin dezenfektan ve kolonyanın etkisinden olabileceğini söylese de cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullanmaktan 1128 TL para cezası kesilen Aslan'ın ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

“Aracımı kullanamıyorum, mağdur oldum”

Ehliyetine el konulan Aslan, kararın düzeltilmesi için hukuk mücadelesi başlattı. Ticari aracın ailesinin geçim kaynağı olduğunu ehliyeti alındığı için eve ekmek götüremediğini belirten Aslan, "Ehliyetim benim ekmek kapım. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Kullandığım dezenfektan ve kolonya nedeniyle ehliyetime 6 ay el konuldu. 3 aydır aracımı kullanamıyorum. İş çıkınca mecburen şoför buluyorum. Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum. Ben alkollü araç kullanmadım. Evim kira, borcum var. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım" dedi.