Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınında, virüsten korunmanın en önemli etkenlerinden biri hijyen oldu. Virüsü öldürdüğü belirlenen yüksek derecedeki alkol bazlı kolonya ve dezenfektan ürünlerinin kullanımı hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde rekor seviyede artış gösterdi. Bununla birlikte dezenfektan ve kolonya ihracatında tarihi rekor kırıldı. 2019'da 28.3 milyon dolar olan dezenfektan ihracatı, yüzde 878 artışla 277 milyon doları, 9.1 milyon dolar olan kolonya ihracatı ise yüzde 208 artışla 28 milyon doları aştı. Bu ürünlerin üretim kapasiteleri de yükseldi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Türkiye genelinde Covid-19 ile mücadele amaçlı kullanımı artan ve genel olarak ‘Covid-19 ürünleri’ olarak isimlendirdikleri dezenfektan, kolonya, tanı kitleri, sabun gibi ürünlere ciddi talep artışı yaşandığını belirterek, ihracat rakamlarını açıkladı.

Özellikle hijyen ve temizlik, medikal ürünler, tek kullanımlık plastikler, ambalaj gibi ürünleri üreten alt sektörlerin, pandemi sürecinde üretimlerine ara vermediğini belirten Pelister, Böylece sektörümüzün ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu bir kez daha anlaşıldı” dedi.

İhracat 524 milyon doları aştı

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe yer alan dezenfektan, kolonya, ilaç, sabun ve tanı kitleri olmak üzere Covid-19 ihracatının 2020 yılında 2019’a göre yüzde 212,73 artış gösterdiğini açıklayan Adil Pelister, 524,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

İlk sırada dezenfektan geliyor

Pelister, 2020 yılında Covid-19 ürünlerinde 277 milyon 348 bin dolar ile en çok dezenfektan ihracatı yapılırken, en çok ihracat artışının da yüzde 878,67 gibi rekor artışla yine dezenfektanlarda olduğunu söyledi.

Tanı kitleri ihracatının yüzde 169,12 artışla 117 milyon 787 bin dolarla ikinci sırada olduğunu belirten Pelister, sabun ihracatının yüzde 17,84 artışla 85 milyon 501 bin dolarla üçüncü sırada olduğunu dile getirdi.

Kolonya ihracatında yüzde 208 artış

Pelister, “Kolonya ihracatı yüzde 208,99 artışla 28 milyon 253 bin dolar ile dördüncü, ilaç ihracatı yüzde 11,8 artışla 15 milyon 525 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı” diye konuştu.

İhracatta ilk üç ülke

İKMİB Başkanı Pelister, 2020 yılında dezenfektan ihracatında ilk üçte yer alan ülkeleri ise şöyle sıraladı:

"İlk 3 ülke ABD, İngiltere ve Almanya olurken, tanı kitleri ihracatında Azerbaycan-Nahçivan, Irak ve İtalya, sabun ihracatında Irak, ABD ve İsrail, kolonya ihracatında Almanya, Hollanda ve Irak, ilaç ihracatında ise İtalya, İspanya ve Almanya ilk üçte yer aldı."