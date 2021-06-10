"Dezavantajlı gruplara yetersiz maskeleri dağıtmayı planlamakla" suçlanan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'a yönelik istifa çağrıları

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Almanya'da Sağlık Bakanlığı'nın sosyal ve fiziksel olarak dezavantajlı grupta olan insanlara Koronavirüs'e karşı yetersiz maskeleri dağıtmayı planladığına yönelik suçlamaların ardından Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın istifa etmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Almanya'da Sağlık Bakanlığı'nın dezavantajlı gruplara yetersiz olduğu bilinen maskeleri dağıtmayı planladığına ilişkin suçlamalar üzerine Bakan Jens Spahn, Alman parlamentosu Bundestag'da "pandemiyle mücadele ediyor gibi görünmeyi, güvenlik endişelerinin önüne koymakla" suçlandı.

Suçlamaları reddeden Spahn, söz konusu maskelerin bakanlık tarafından düzgün bir şekilde incelendiğini söyledi. Spahn, Sağlık Bakanlığı'nın maskeleri test etmek için kendi güvenlik kontrol mekanizmasını kullandığını söyledi.

Öte yandan, söz konusu maskeleri alan bir bakım evi, maskelerde güçlü bir koku olduğunu ve atmak zorunda olduklarını söylemişti. Bakım evinin attığı, parlamentoda tartışılan FFP2 modeli olarak bilinen maskelerin Çinli üreticiden 1 milyar Euro'ya alındığı tahmin ediliyor. Siparişlerin, dünya genelinde maske kıtlığının yaşandığı, 2020'nin ilk çeyreğinde yapıldığı belirtildi.

"Çalışma Bakanlığı kullanımına onay vermemişti"

Der Spiegel'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı bu maskeleri evsizlere, fiziksel engellilere ve yardım alanlara dağıtmayı planladı. Habere göre, pandemi dışındaki zamanlarda iş yerlerinde kullanılan maskelerle de ilgilenen, maske güvenliğinden sorumlu Çalışma Bakanlığı, kullanımlarına onay vermemişti.

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