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Deya Alabora Hollywood yıldızlarıyla aynı filmde

Deya Alabora, İnsan Avı filminde Almanya'da yaşayan Türk annesi rolüyle seyirci karşısına çıktı

06 Eylül 2014 11:51

Philip Seymour Hoffman ve Rachel McAdams’ın başrol oynadığı “İnsan Avı”, dün vizyona girdi. Filmde, Almanya’da yaşayan Türk anneyi Derya Alabora canlandırdı.

Derya Alabora’nın da rol aldığı Hollandalı yönetmen Anton Corbijn’in yeni filmi “A Most Wanted Man”, dün “İnsan Avı” adıyla vizyona girdi. Alabora, filmde Hamburg’da yaşayan Türk gencin annesi Leyla Oktay rolüyle seyirci karşısına çıktı.

Alabora, “İnsan Avı”nda Hollywood yıldızları Philip Seymour Hoffman ve Rachel McAdams ile rol aldı.

Oyuncu, yapımcıların kendisini Türk-Alman yapımı “Die Fremde” (Ayrılık) filminde görüp menajeriyle iletişime geçtiklerini ve böylece projeye dahil olduğunu söyledi.

 

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