T24 LogoT24 Logo
Politika

Devrimi ihraçtan sorumlu bakan!

CHP'li Onur Öymen, yeni kitabı 'Çıkış Yolu'nda, İran'ın İslam Devrimi'ni Türkiye'de nasıl yaymaya çalıştığını açıklıyor.

21 Ağustos 2008 03:00

İran hatırası...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Türkiye’nin zorluklardan kurtulma yollarını incelediği “Çıkış Yolu” adlı kitabında (Remzi Kitabevi) kişisel gözlem ve anılarına da yer
veriyor...
Ahmedinecad’a İstanbul gezisinde gösterilen rağbet tazeliğini korurken kitaptan birkaç satır aktaralım:
“..Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, Humeyni’nin iktidarı ele geçirmesinden sonra İran’a ilk resmi ziyarette bulunan heyetin başındaydı. O heyette bakan danışmanı sıfatıyla bu kitabın yazarı da bulunuyordu. Humeyni kendisini Kum şehrindeki evinde ziyaret eden Türk heyetine etrafındakileri takdim ederken, yanındakilerden birinin görevinin ‘İran İslam Devrimi’ni Türkiye’de yaymak’ olduğunu söyledi...”
İran yıllar içinde iyi çalışmış, diyebilir miyiz?
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24