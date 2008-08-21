Devrimi ihraçtan sorumlu bakan!

İran hatırası...



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Türkiye’nin zorluklardan kurtulma yollarını incelediği “Çıkış Yolu” adlı kitabında (Remzi Kitabevi) kişisel gözlem ve anılarına da yer

veriyor...

Ahmedinecad’a İstanbul gezisinde gösterilen rağbet tazeliğini korurken kitaptan birkaç satır aktaralım:

“..Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, Humeyni’nin iktidarı ele geçirmesinden sonra İran’a ilk resmi ziyarette bulunan heyetin başındaydı. O heyette bakan danışmanı sıfatıyla bu kitabın yazarı da bulunuyordu. Humeyni kendisini Kum şehrindeki evinde ziyaret eden Türk heyetine etrafındakileri takdim ederken, yanındakilerden birinin görevinin ‘İran İslam Devrimi’ni Türkiye’de yaymak’ olduğunu söyledi...”

İran yıllar içinde iyi çalışmış, diyebilir miyiz?

