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Yaşam

Devrimciler ve darbeciler ders kitabına girdi

Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarında Türkiye’nin yakın tarihi ve dünya tarihine geniş ve farklı bir açıdan yaklaşmaya hazırlanıyor.

06 Ekim 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarında spor ve siyaset ilişkilerinden savaş karşıtlarına kadar geniş bir yelpazede dünya tarihi anlatmaya hazırlanıyor.

12’nci sınıfa konulan ‘Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’ dersi müfredatını hazırlayan MEB, ders içeriğinde Yaser Arafat’ı, petrol savaşlarını, 12 Eylül darbesini de öğrencilere anlatacak. Yıllardır yakın tarihi ders kitaplarına almayan bakanlık, son olarak 8’inci sınıf tarih kitaplarında 1960 sonrası Türkiye tarihini anlatmış ve çok tartışma yaratmıştı. Bakanlık, bu nedenle, hazırlanacak 12’nci sınıf tarih ders kitabında da dikkatli davranıyor.

Kitaplarda yer alacak bazı konu başlıkları

Einstein, Gandhi, Muhammed Ali Cinnah, Mihail Gorbaçov, Cengiz Aytmatov, Rauf Denktaş hakkında biyografi çalışması yapılacak

Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları

Soğuk savaş dönemi Truman, Stalin ve De Gaulle’ün değişen dünya dengelerini analiz.

Demokrat Parti iktidarı ve Adnan Menderes’le ilgili biyografi çalışması

Ortadoğu’ya ilişkin FKÖ’nün mücadelesi, Yaser Arafat’ın hayatından yola çıkılarak anlatılacak.

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