Devrimci Turizm İşçileri Sendikası: İzmir Çiğli Belediyesi'nde 74 işçi, gerçek dışı sebeplerden işten çıkarıldı

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası, İzmir'de Çiğli Belediyesi bünyesindeki kafelerde çalışan 74 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Açıklamada sendikanın, belediye şirketleri tarafından işletilen Akvaryum Kafe, Pelikan Kafe, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı tesisleri ile kantinlerde ve çay ocaklarında 2016 yılından bu yana örgütlü olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Tarafı olduğumuz ve 31.12.2020 tarihinde yürürlüğü sona eren toplu iş sözleşmesi sonrasında yeni dönem TİS için işverenle görüşmelerimiz 2021 yılı başından beri sürmektedir. Bu süreçte üyelerimizin, yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar yasa gereği yürürlüğü devam eden önceki TİS hükümleri doğrultusunda ödenmesi gereken alacakları işverence ödenmemeye başlanmıştır. Üyelerimiz, ödeme tarihinin üzerinden bir aya yakın bir süre geçmesine karşın ödenmeyen ücretleri nedeniyle 14 Temmuz ve 16 Temmuz tarihlerinde İş Kanununun 34. Maddesi uyarınca yasal haklarını kullanmışlar ve iş görme borçlarını yerine getirmekten kaçınmışlardır."

"Tüm kamuoyunu işçilerin yanında olmaya çağırıyoruz"

Yaşanan durum sonrası Çiğli Belediyesi’nce 74 sendika üyesi işçinin iş sözleşmelerinin 16 Temmuz günü akşam saatlerinde “gerçek dışı suçlamalarla” feshedildiği belirtilen açıklamada, işçilerin fesihleri, SGK’dan gelen SMS mesajları ile öğrendikleri belirtildi.

Fesih nedeni olarak ise "kod 46", yani “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.” kodu kullanıldığı aktarıldı.

İşçilerin ücretinin ödenmemesi ve hakkını araması nedeniyle işten çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, “Başta Çiğli halkı olmak üzere tüm kamuoyunu, bir muhatap ile görüşme ve açıklama beklentisiyle işyerlerini terk etmeyen, işlerine sahip çıkan ve işveren Çiğli Belediyesi'ni bu yasa dışı tutumundan, uygulamalarından vazgeçmeye çağıran, Bayram arifesinde ücretleri ödenmediği gibi işverence işten de atılan 74 Çiğli Belediyesi işçisinin yanında olmaya, üyelerimize destek vermeye çağırıyoruz" denildi.