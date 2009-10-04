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Devrimci Karargah oparesyonunda 8 tutuklama

04 Ekim 2009 04:49

İstanbul ve 4 ayrı ilde ''Devrimci Karargah'' örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevkedilen 17 kişiden 8'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan 17 kişi, savcı tarafından sorgulandı.

Bu kişilerden 10'u, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevkedilirlerken, 7'si ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemede yargıç karşısına çıkan 10 kişiden 8'i tutuklandı, 2'si ise serbest kaldı

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