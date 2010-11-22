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Yaşam

Devrim Sevimay'a basın ödülü

İletişim Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen Müşerref Hekimoğlu Basın Ödülü, Milliyet Gazetesi yazarı Devrim Sevimay’a verildi.

22 Kasım 2010 02:00

T24-  İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından düzenlenen Müşerref Hekimoğlu Basın Ödülü, Milliyet Gazetesi yazarı Devrim Sevimay’a verildi.



Basın tarihinde örneğine pek rastlanmayan biçimde ulusal bir haber ajansını, ANKA'yı devralıp yaşatan gazeteci Müşerref Hekimoğlu adına İLAD tarafından ilk kez verilen 2010 Basın Ödülü’nün sahibi Milliyet Gazetesi yazarı Devrim Sevimay oldu.


İLAD Başkanı Hıfzı Topuz’un soğuk algınlığı nedeniyle katılamadığı tören, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Nişantaşı Yerleşkesi, Prof. Dr. Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.


Müşerref Hekimoğlu’nun çalışma ve yakın arkadaşı Prof. Dr. Nermin Abadan Unat yaptığı konuşmasında Müşerref Hekimoğlu’nu şu sözlerle anlattı: “Müşerref Hekimoğlu çok sıra dışı bir mesleği 18 sene yürüttü. Bir haber ajansı sahibi olan ilk kadındı. Dünyada buna benzer bir olaya daha hiç rastlamadım. Dünya literatürüne geçmeye değer bir kadın o.”


Prof. Dr. Nermin Abadan Unat tarafından, Devrim Sevimay’a ödül olarak, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz dünyaca ünlü seramik ustası Sıtkı Olçar tarafından Müşerref Hekimoğlu için özel olarak tasarlanan ve sembolik anlamı “yeniden diriliş”  olan seramik Anka kuşu takdim edildi.



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