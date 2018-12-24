Devrim Şehidi Kubilay, mezun olduğu okulun önünde anıldı

BURSA, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, mezun olduğu eski Bursa Muallim Mektebi, şimdiki Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi önünde yapılan basın açıklamasıyla anıldı. Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, \"Kubilay\'ın canı pahasına verdiği mücadeleye sahip çıkacağız\" dedi.

Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay için okunan basın açıklamasına Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız ile Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği Bursa Şubesi ve CHP İl Kadın Kolları katıldı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Rona, \"23 Aralık 1930\'da Menemen\'de, çağdaşlığa karşı başlatılan gerici ayaklanmayı engellemek için harekete geçen, genç Cumhuriyet\'i koruma bilinciyle vatanseverlik görevini yerine getiren ve bu uğurda başı kesilerek şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay\'ı, yine aynı kalkışmada şehit edilen Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki\'yi, şehit edilişlerinin 88\'inci yılında saygıyla ve minnetle anıyoruz\" dedi.

Rona, \"Kubilay, o zamanki adı Bursa Muallim Mektebi olan bu okuldan mezun olmuş bir öğretmendir ve bu nedenle de okul içinde bir de Kubilay büstü bulunmaktadır. Ancak her yıl düzenli olarak 23 Aralık tarihinde okulda yapılan Kubilay Anma Programı, en son 2014 yılında yapılabilmiş, bu tarihten sonra yapılmak istenen anma programları okul yönetimi tarafından engellenmektedir. Bizler çağdaş Cumhuriyet\'i canı pahasına ayakta tutacak olan Kubilay\'larız, Orta Çağ karanlığına karşı özgürlüğü, barışı, kardeşliği, aydınlanmayı ve bağımsız yaşamı savunan Mustafa Kemal\'leriz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, Atatürk Devrimleri\'ne ve laik Cumhuriyet\'e karşı girişilecek her türlü kalkışmanın karşısına Kubilay gibi dikileceğimize ve Kubilay gibi canımız pahasına mücadele edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın\" ifadelerini kullandı.



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