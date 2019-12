Devrim Hoca'yla sanat dolu 50 yıl

Akademi’de tam 50 yıl hocalık yapan Devrim Erbil için 2009’da birçok etkinlik düzenlenecek. Artium Sanat Evi’nde açılan sergi, bu etkinliklerin ilki. Erbil, “Her resmimde kendimi aşmak istiyorum. Fakat hiçbir resmim beni tatmin etmiyor. Sanırım en iyi bu dediğimde ben de biteceğim resmim de...” diyor.



Türk resminde soyut anlatımın en güçlü isimlerinden biri Devrim Erbil. Eserlerinin yanı sıra eğitmenliğiyle de öyle. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yani Akademi’de tam 50 yıl hocalık yapan sanatçının Türk sanatına katkıları su götürmez bir gerçek.



İstanbul tutkunu



Dolu dolu bir sanat hayatına sahip olan devlet sanatçısı unvanlı Devrim Erbil için 2009 yılı farklı bir heyecanı içinde barındırıyor. Çünkü 2009, bu dev sanatçının 50. sanat yılı. Hal böyle olunca da sergiler, söyleşiler, kitaplar peşi sıra gelecek Devrim Erbil için...



Etkinlikler, Artium Sanat Evi’ndeki açılan Devrim Erbil sergisiyle başladı. Erbil’in bu sergisinde yine o çok gizemli, heyecan uyandıran İstanbul resimleri karşılıyor izleyiciyi. Sanatçının İstanbul resimleri ‘çizgi, renk ve doku’nun birlikteliğinin en güzel örnekleri...



Erbil, kendisini bir İstanbul tutkunu olarak nitelendiriyor:



“İstanbul’un şiirini yakalamaya çalışıyorum. Bu kent kendini kolay ele vermiyor. 50 küsur yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Dolayısıyla bu kenti görmemem, yakalamamam mümkün değil. Fakat ‘bu İstanbul’dur’ demiyorum. İzleyicinin gönlündeki İstanbul’un penceresini açıyorum. O pencereden herkes kendi duyarlılığına, birikimine göre benim İstanbul’uma bakıyor.”

Sergide, sadece Erbil’in İstanbul resimleri yok. Son dönemde tekrar üzerine yoğunlaştığı doğa soyutlamalarını da görebiliyoruz. Geometrinin de işin içine girdiği doğa soyutlamaları, her zamanki Devrim Erbil resmi tadında...



Erbil, “Benim temalarım, zaman zaman, yeni bir görüşle, değişerek tekrar ortaya çıkıyor. Doğa soyutlamaları ve geometri, çelişkili gibi görünen bu iki kavram, resmimde yer yer görülüyor” diyor ve ekliyor:



“Her resmimde kendimi aşmak istiyorum. Fakat hiçbir resmim beni tatmin etmiyor. Sanırım en iyi bu dediğimde, ben de biteceğim resmim de...”



‘Dolu dolu yaşadım’



Çalışkanlığıyla da tanınan bir sanatçı Devrim Erbil. Neredeyse 30 yıldır ilk kez bu yıl tatil yapabilmiş. Seramik, özgün baskı, vitray, halı ve daha pek çok tarzda çalışmalar üretiyor. Sanatını yaşamının her anına sindiriyor. “Ben sanatı doya doya yaşadım ve onun için her türlü fedakârlığı yaptım” diyor Erbil.



50 yıl sanatla yoğrulan bir ömür için, Devrim Erbil için pek çok etkinlik olacak 2009 içerisinde. Yarın Doğuş Üniversitesi’nde sanatçı hakkında bir panel yapılacak, 15 Ocak’ta da aynı yerde bir sergi açılacak. Ayrıca Erbil’in hayatını, sanatını anlatan kitaplar yayımlanacak.



Bir de CD yapılacak ki, bu Türkiye’de bir ilk. Mezzosoprano Ezgi Saydam ile Erbil’in ortak çalışmasında, genç ve tanınmış besteciler sanatçının resimleriyle ilgili besteler hazırlayacak ve bunlar CD olarak yayınlanacak. Sergi 24 Ocak’a kadar açık. (0212) 291 01 31



‘Vakıf kurmak istiyorum’



Devrim Erbil’in geleceğe dair hayallerinde bir vakıf var. Zor koşullar altında eğitim gördüğünü söyleyen Erbil, bir vakıf kurarak, maddi durumu yeterli olmayan sanat öğrencilerine kaynak sağlamak istediğini belirtiyor: “Yetiştirdiğim sanatçıların ne zorluklar içinde eğitim aldıklarını görüyorum. Onların daha rahat koşullarda sanat yapmasını istiyorum.”