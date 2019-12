-DEVRİM ERBİL'İN RESİM SERGİSİ NEW YORK'TA NEW YORK (A.A) - 11.05.2011 - Ünlü ressam Devrim Erbil'in resim sergisi New York Türkevi'nde açıldı. New York Başkonsolosu Mehmet Samsar ve eşi Feruze Samsar'ın serginin açılışı dolayısıyla düzenledikleri resepsiyona, rahatsızlığı nedeniyle New York'a gelemeyen Devrim Erbil katılamadı. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı ve yoğun ilgi gören serginin açılışında Erbil'i Londra'da yaşayan kızı Renk Erbil Martin temsil etti. Renk Erbil Martin gazetecilerin soruları üzerine, açılan serginin Devrim Erbil'in ABD'deki ilk resim sergisi olduğunu söyledi. Babasının sergi dolayısıyla son derece heyecanlı olduğunu, ancak kısa süreli bir sağlık problemi yüzünden New York'a gelemediğini, şimdi durumunun iyi olduğunu bildiren Erbil Martin, Devrim Erbil'in ABD'ye tekrar gelmek istediğini, aynı serginin Boston'da açılmasının planlandığını anlattı. Devrim Erbil'in soyut resimleriyle Türk resim sanatında önemli bir yeri olduğunu ve resimlerini adeta şiir gibi ince ince işlediğini ifade eden Erbil Martin, babasının kilim, ağaç gibi değişik malzemelerle de çalışmayı çok sevdiğini, yakında cam üstüne de çalışacağını anlattı. Sergide yer alan Devrim Erbil'in eserlerin bazılarının Fas, Dubai ve Suriye gibi ülkelerde sergilendiğini, diğerlerinin ise ilk kez New York'ta sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu belirten Renk Erbil Martin, bu yıl Ortadoğu ülkelerinde pek çok sergi açan Erbil'in gelecek yıl da Londra'da ilk kişisel sergi açacağını kaydetti. Kendisi de ressam olan Renk Erbil Martin, babasıyla Aralık 2010'da beraber sergi açtıklarını, Bodrum'da 24 Temmuz'da bir sergi daha açacaklarını söyledi. New York Başkonsolosu Mehmet Samsar da yaptığı açıklamada, yılbaşından beri New York'a Türk resimlerinin büyük isimlerini getirdiklerini, uzun zamandır Erbil'in özellikle İstanbul resimlerini New York'a getirmeyi istediklerini, serginin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Samsar, ''Hedefimiz Türk resminin büyük isimlerini New York'a getirerek hem Türk sanatını Amerika'ya ve yabancılara tanıtmak, hem de Türkevi sanat galerisinin kalitesini biraz daha yükselterek daha iyi sanatçıların buraya gelmelerini sağlamak'' diye konuştu. Devrim Erbil'in sergisi Türkevi'nde bir ay süreyle gezilebilecek.